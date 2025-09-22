Kalendorius
Rugsėjo 22 d., pirmadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Formulė 1

Didžiulę kompensaciją gausiantis Christianas Horneris gali sugrįžti į „Formulę 1“ 2026 metais

2025-09-22 21:26 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-22 21:26

Christianas Horneris po ilgų derybų galiausiai pasiekė susitarimą su „Red Bull“ ir oficialiai paliko komandą.

Christianas Horneris | „Stop“ kadras

Christianas Horneris po ilgų derybų galiausiai pasiekė susitarimą su „Red Bull“ ir oficialiai paliko komandą.

REKLAMA
0

Apie Ch. Hornerio atleidimą buvo paskelbta dar liepos pradžioje. Nuo to laiko 2 mėnesius abi pusės derėjosi dėl kompensacijos ir tik dabar sutarė dėl visų detalių.

Šaltinių teigimu, Ch. Horneriui turėtų būti išmokėta beprotiška – net apie 100 mln. JAV dolerių – kompensacija. Manoma, kad ji bus išmokėta per artimiausius 5 metus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tokią didžiulę sumą Ch. Horneris gaus todėl, kad buvo atleistas nesibaigus kontraktui, kuris galiojo iki pat 2030 m.

REKLAMA
REKLAMA

Viena pagrindinių susitarimo detalių yra leidimas Ch. Horneriui grįžti į „Formulę 1“ ir prisijungti prie kitos komandos. Teigiama, kad Ch. Horneris į šį sportą galės grįžti jau 2026 m., tik kol kas nėra jokių garantijų, jog jis ta galimybe iš karto pasinaudos.

Ch. Horneris „Red Bull“ vadovavo nuo pat komandos įkūrimo 2005 m. Jis „Red Bull“ atvedė prie šešių konstruktorių titulų ir aštuonių čempionų titulų vairuotojų įskaitoje.

Pernai Ch. Horneris įsivėlė į skandalą susijusio su įtariamais „netinkamais veiksmais“ prieš kolegę moterį. Ch. Horneris du kartus buvo išteisintas, bet jo santykiai su kitais komandos darbuotojais suprastėjo. Net ir Maxo Verstappeno tėvas Josas tada ėmė reikalauti, kad Ch. Horneris pasitrauktų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų