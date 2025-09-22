Didžiulę kompensaciją gausiantis Christianas Horneris gali sugrįžti į „Formulę 1“ 2026 metais

Apie Ch. Hornerio atleidimą buvo paskelbta dar liepos pradžioje. Nuo to laiko 2 mėnesius abi pusės derėjosi dėl kompensacijos ir tik dabar sutarė dėl visų detalių.
Šaltinių teigimu, Ch. Horneriui turėtų būti išmokėta beprotiška – net apie 100 mln. JAV dolerių – kompensacija. Manoma, kad ji bus išmokėta per artimiausius 5 metus.
Tokią didžiulę sumą Ch. Horneris gaus todėl, kad buvo atleistas nesibaigus kontraktui, kuris galiojo iki pat 2030 m.
Today is Christian Horner's final day at Red Bull after 20 years at the team...
Viena pagrindinių susitarimo detalių yra leidimas Ch. Horneriui grįžti į „Formulę 1“ ir prisijungti prie kitos komandos. Teigiama, kad Ch. Horneris į šį sportą galės grįžti jau 2026 m., tik kol kas nėra jokių garantijų, jog jis ta galimybe iš karto pasinaudos.
Ch. Horneris „Red Bull“ vadovavo nuo pat komandos įkūrimo 2005 m. Jis „Red Bull“ atvedė prie šešių konstruktorių titulų ir aštuonių čempionų titulų vairuotojų įskaitoje.
Pernai Ch. Horneris įsivėlė į skandalą susijusio su įtariamais „netinkamais veiksmais“ prieš kolegę moterį. Ch. Horneris du kartus buvo išteisintas, bet jo santykiai su kitais komandos darbuotojais suprastėjo. Net ir Maxo Verstappeno tėvas Josas tada ėmė reikalauti, kad Ch. Horneris pasitrauktų.
