„Formulė-1“ paskelbė 2026-ųjų kalendorių: skaudžios netektys ir trys nauji sprinto etapai

Kaip ir 2025-aisiais, naujasis sezonas dėl Ramadano mėnesio startuos ne Artimuosiuose Rytuose, o Australijoje, Melburne. Tačiau šį kartą sezono startas bus paankstintas – pirmasis etapas vyks jau kovo 8 d. Tai reiškia, kad komandos turės mažiau laiko pasiruošti, o priešsezoniniai bandymai Barselonoje prasidės jau sausio pabaigoje.
Didžiausi pokyčiai laukia Europos sezono dalyje. Kaip ir baimintasi, iš kalendoriaus išbrauktas klasikinis Imolos etapas. Vietoj jo, po etapo Majamyje, karavanas keliaus į Kanadą, o didysis Europos sezono atidarymas įvyks tik birželio 7 d. Monake.
Naujoji Madrido trasa savo debiuto sulauks sezono pabaigoje, rugsėjo 13 d., taip suteikiant organizatoriams daugiau laiko pasiruošti.
Po Ispanijos etapo sezonas persikels į Aziją ir Ameriką, kur komandų lauks du logistiškai itin sudėtingi trigubi lenktynių maratonai (angl. triple-header), o viską, kaip įprasta, vainikuos finalas Abu Dabyje gruodžio 6 d.
Naujos sprinto lokacijos
Patvirtintos ir šešios trasos, kuriose vyks sprinto lenktynių savaitgaliai. Prie jau įprastų Šanchajaus ir Majamio prisijungs trys naujokės: Monrealis, Zandvortas ir Singapūras. Taip pat į sprinto formatą grįš Silverstounas.
Kontroversiškiausiai atrodo Zandvorto ir Singapūro pasirinkimas. Tai siauros trasos, kuriose lenkti yra itin sudėtinga, todėl kyla abejonių, ar sprinto formatas čia pasiteisins. Z
Kita vertus, Zandvortui tai bus savotiškas atsisveikinimas. Jau anksčiau paskelbta, kad nuo 2027 metų etapas šioje trasoje nebebus rengiamas.
„Formulės 1“ lenktynių tvarkaraštis 2026 metais:
- Kovo 8 d. – Australijos GP, Melburnas
- Kovo 15 d. – Kinijos GP, Šanchajus*
- Kovo 29 d. – Japonijos GP, Suzuka
- Balandžio 12 d. – Bahreino GP, Sakiras
- Balandžio 19 d. – Saudo Arabijos GP, Džida
- Gegužės 3 d. – Majamio GP, Majamis*
- Gegužės 24 d. – Kanados GP, Monrealis*
- Birželio 7 d. – Monako GP, Monte Karlas
- Birželio 14 d. – Ispanijos GP, Barselona
- Birželio 28 d. – Austrijos GP, Špilbergas
- Liepos 5 d. – Didžiosios Britanijos GP, Silverstounas*
- Liepos 19 d. – Belgijos GP, Spa-Frankoršampas
- Liepos 26 d. – Vengrijos GP, Budapeštas
- Rugpjūčio 23 d. – Nyderlandų GP, Zandvortas*
- Rugsėjo 6 d. – Italijos GP, Monca
- Rugsėjo 13 d. – Madrido GP, Madridas
- Rugsėjo 27 d. – Azerbaidžano GP, Baku
- Spalio 11 d. – Singapūro GP, Singapūras*
- Spalio 25 d. – JAV GP, Ostinas
- Lapkričio 1 d. – Meksikos GP, Meksikas
- Lapkričio 8 d. – Brazilijos GP, San Paulas
- Lapkričio 21 d. – Las Vegaso GP, Las Vegasas
- Lapkričio 29 d. – Kataro GP, Losailas
- Gruodžio 6 d. – Abu Dabio GP, Abu Dabis
*Savaitgaliai, kuriuose vyks sprinto lenktynės
