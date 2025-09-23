LTOK prezidentės golfo taures iškovojo Kajus Pacauskas ir Saulė Jarašūnaitė

Varžybose triumfavo solidų rezultatą užfiksavęs Lietuvos čempionas Kajus Pacauskas. Jis 18 duobučių įveikė 69 smūgiais – trimis mažiau nei lauko nustatytas normatyvas (PAR). Tokio gero rezultato (PAR -3) šis talentingas žaidėjas šiame lauke anksčiau nebuvo užfiksavęs.
„Taip, tai kol kas geriausias mano rezultatas, pasiektas Vilkės golfo lauke. Šis laukas tikrai palankus žaisti į minusą, ypač jei yra pasirinkta gera taktika ir pavyksta tinkamai valdyti smūgių techniką“, – prisipažino K. Pacauskas.
Jis taip pat pasidžiaugė, kad pavyko visą lauką sužaisti „švaria kortele“ – tai reiškia, kad nei vienoje duobutėje jis neviršijo PAR.
„Nors klaidų neišvengiau, jas sėkmingai suvaldžiau ir puikiai ridenau. Šiuo metu ypatingai daug dėmesio skiriu taktikos planavimui ir statistikos analizei, o tai leidžia geriau kontroliuoti žaidimą ir ateityje dažniau fiksuoti minusinius rezultatus“, – teigė K. Pacauskas, už gerą formą padėkojęs treneriui iš Suomijos Ari Savolainenui bei fizinio parengimo treneriui Ernestui Barkui iš „Jusis Training“.
Antrąją vietą užėmė Kęstutis Jezepčikas (PAR +4), trečiąją – Gediminas Mackelis (PAR +5).
Tarp moterų nugalėtoja tapo Saulė Jarašūnaitė. Patyrusi sportininkė užfiksavo PAR +5 rezultatą.
Antrąją vietą užėmė Ilona Katkevičienė (PAR +8), trečiąją – Patricija Ulozaitė (PAR +11).
„Žaidimą vertinu neblogai – pradžia buvo sunki, tačiau neskaitant pirmų keturių duobučių, vėliau žaidimas buvo gana stabilus ir gražus. Mano tikslas kiekvienose varžybose yra sužaisti kaip įmanoma geriau“, – kalbėjo S. Jarašūnaitė.
Ilgametė Lietuvos rinktinės narė neslepia, kad golfą ji žaidžia dėl malonumo, tačiau kiekvienas laimėjimas vis dar toks pat saldus.
„Tikrai nėra taip, kad sezono metu labai daug laiko skirčiau treniruotėms. Sakyčiau, jog labiau žaidžiu dėl savęs. Lyginant su kitomis merginomis, jau ir metų man nemažai, todėl sporto karjeros nesiekiu. Taip pat esu turėjusi nemažai traumų. Dėl šios priežastis dažnai renkuosi žaisti nuo tolimesnių starto aikštelių ir varžytis pati su savimi. Žinoma, dalyvaujant varžybose, noras konkuruoti bei sužaisti gerai vis tiek išlieka“, – pabrėžė S. Jarašūnaitė.
LGF turo „stroke net“, HCP +8.0 – 18.0 įskaitoje pirmąją vietą užėmė Rytis Šenauskas, antrąją – Kęstutis Jezepčikas, trečiąją – Ilona Katkevičienė.
„Stableford“, HCP 18.1 – 36.0 įskaitoje nugalėjo Andrius Zaleckis. Antras buvo svečias iš Lenkijos Valeriis Dzjuba, trečias – Sebastianas Pranevičius, ketvirta – Asta Pratusevičiūtė.
Likus paskutiniam įskaitiniam LGF turo etapui, kuris spalio 11 dieną vyks su „The V Golf Club“ sezono uždarymo turnyru, vis dar lieka intriga, kas taps sezono laureatais.
LGF turo vyrų įskaitoje pirmaujantis K. Pacauskas turi 600 taškų. Antras yra Giedrius Mackelis (558,33 tšk.), trečias – Dominykas Petkevičius (483,33 tšk.).
Moterų lyderių poziciją dalinasi Rugilė Pauliukonytė ir Patricija Ulozaitė (po 600 tšk.). Trečia yra Evita Babraitytė (533,33 tšk.).
LGF ture šiais metais jau sudalyvavo 463 unikalūs dalyviai, o bendras turo lankomumas viršijo 1000.
