Krepsinis.net pristato Europos taurės menedžerį

Kiekvienas registruotas vartotojas gali burti savo komandą, kuri sezono metu rinks taškus, o sėkmingiausi savo komandų vadybininkai bus apdovanoti Krepsinis.net prizais. Turėdami tam tikrą biudžetą (100000), galėsite pasirinkti žaidėjus, kurie, jūsų manymu, Europos taurės sezone rungtyniaus naudingiausiai.
Čia pravers jūsų žinios apie krepšinį, loginis mąstymas, intuicija ir, be abejonės, vadybos išmanymas. Sezono metu žaidėjų kaina kils arba mažės priklausomai nuo jų pasirodymo varžybose, todėl svarbu numatyti, kurį krepšininką verta parduoti, o kurį įsigyti.
Vienas registruotas vartotojas galės turėti vieną komandą. Menedžerį visada rasite puslapio viršuje esančioje meniu juostoje pasirinkę MENEDŽERIS
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!