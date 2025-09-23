Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos taurė

Krepsinis.net pristato Europos taurės menedžerį

2025-09-23 16:02 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-23 16:02

Krepšinio naujienų portalas Krepsinis.net pristato 2025–2026 metų sezono Europos taurės menedžerį.

J.Harperis yra brangiausias menedžerio žaidėjas

Krepšinio naujienų portalas Krepsinis.net pristato 2025–2026 metų sezono Europos taurės menedžerį.

0

Kiekvienas registruotas vartotojas gali burti savo komandą, kuri sezono metu rinks taškus, o sėkmingiausi savo komandų vadybininkai bus apdovanoti Krepsinis.net prizais. Turėdami tam tikrą biudžetą (100000), galėsite pasirinkti žaidėjus, kurie, jūsų manymu, Europos taurės sezone rungtyniaus naudingiausiai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Čia pravers jūsų žinios apie krepšinį, loginis mąstymas, intuicija ir, be abejonės, vadybos išmanymas. Sezono metu žaidėjų kaina kils arba mažės priklausomai nuo jų pasirodymo varžybose, todėl svarbu numatyti, kurį krepšininką verta parduoti, o kurį įsigyti.

Vienas registruotas vartotojas galės turėti vieną komandą. Menedžerį visada rasite puslapio viršuje esančioje meniu juostoje pasirinkę MENEDŽERIS

