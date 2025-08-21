Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

„Lions“ klube dirbs dar vienas lietuvis

2025-08-21 11:26 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-21 11:26

Artėjantį sezoną Europos taurėje žaisianti Londono „Lions" bus itin lietuviška.

D.Tautkus dirbs Londone

Artėjantį sezoną Europos taurėje žaisianti Londono „Lions“ bus itin lietuviška.

0

Prie Tautvydo Sabonio, Vytauto Pliaugos ir Gintaro Krapiko trenerių štabo dirbs ir fizinio rengimo specialistas Domantas Tautkus.

Lietuvis nuo 2017 m. dirbo Kauno „Žalgirio“ jaunimo sistemoje.

Lietuviai dirba ir klubo vadovybėje – „Lions“ sporto direktoriaus pareigas eina Martynas Purlys, o Justinas Liaudinskas yra komercijos vadovas.

