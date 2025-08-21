„Lions“ klube dirbs dar vienas lietuvis

Prie Tautvydo Sabonio, Vytauto Pliaugos ir Gintaro Krapiko trenerių štabo dirbs ir fizinio rengimo specialistas Domantas Tautkus.
Lietuvis nuo 2017 m. dirbo Kauno „Žalgirio“ jaunimo sistemoje.
Lietuviai dirba ir klubo vadovybėje – „Lions“ sporto direktoriaus pareigas eina Martynas Purlys, o Justinas Liaudinskas yra komercijos vadovas.
