TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Graikijos rinktinės žaidėjas patyrė lūžį

2025-08-22 23:32 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-22 23:32

Graikai dar nėra išdėlioję galutinio 12-tuko Europos čempionatui, o rinktinėje pasitaikė trauma.

A.Samodurovas patyrė traumą

Graikai dar nėra išdėlioję galutinio 12-tuko Europos čempionatui, o rinktinėje pasitaikė trauma.

0

Rungtynėse su italais dešinės rankos ketvirtojo piršto lūžį patyrė Alexandras Samodurovas. Jis iškeliavo į ligoninę ir situacija paaiškės vėliau.

Graikijos kandidatų sąrašas: Kostas Papanikolaou, Giannoulis Larentzakis, Kostas Antetokounmpo, Tyleris Dorsey, Omeras Netzipoglou, Antonis Karagiannidis (visi – Pirėjo „Olympiacos“), Kostas Sloukas, Konstantinos Mitoglou, Panagiotis Kalaitzakis, Vasilis Toliopoulos, Alexandras Samodurovas (visi – Atėnų „Panathinaikos“), Giannis Antetokounmpo (Milvokio „Bucks“), Dimitris Katsivelis (Atėnų AEK), Nikos Chougkazas (Liublianos „Cedevita Olimpija“), Vangelis Zougris (Luisvilio universiteto „Cardinals“), Athanasios Bazinas (Patrų „Promitheas“), Thanasis Antetokounmpo.

Rugpjūčio 27-ąją startuosiantį čempionatą Graikija pradės C grupėje, kartu su Ispanija, Italija, Sakartvelu, Bosnija ir Hercegovina bei šeimininku Kipru. Pirmenybių atkrintamosios vyks Rygoje, finalas numatytas rugsėjo 14 dieną.

 

