Iš povestuvinės kelionės sugrįžusi Aleksandra Metalnikova atvėrė širdį: pažintis su vyru – tarsi iš filmo

Po kuklių, bet jaukių vestuvių Aleksandra su vyru išvyko į povestuvinę kelionę, o sugrįžusi į Lietuvą sutiko pasikalbėti su naujienų portalu tv3.lt ir pasidalinti tuo, kas aktorės gyvenime įvyko per pastaruosius metus. Šiandien A. Metalnikova-Rimdžė švyti – ką tik ištekėjusios moters širdis kupina dėkingumo.
„Vestuvių diena buvo lyg sapnas – tiek daug meilės, artimųjų šypsenų ir jaukumo. Povestuvinė kelionė leido sustoti, atsikvėpti ir pasimėgauti ramybe dviese. Dabar jaučiuosi pilna energijos ir įkvėpimo, mintys sukasi apie naują mūsų gyvenimo etapą ir visus laukiančius nuotykius“, – džiaugsmo neslėpė A. Metalnikova-Rimdžė.
Povestuvinė kelionė – rojaus kampelyje
Sumainę žiedus Vilniaus santuokų rūmuose ir kartu su artimaisiais atšventę restorane, Aleksandra ir Tadas susikrovė lagaminus ir išskrido į tikrą rojaus kampelį – Portugalijai priklausančią Madeiros salą. Aktorės teigimu, tokia povestuvinė kelionė buvo tikra svajonė.
„Norėjome vietos, kur galėtume suderinti kalnų žygius, vandenyno grožį ir šiltą klimatą, todėl Madeira pasirodė tobula. Sala mus pakerėjo savo žaluma, gėlių gausa ir įspūdingais pakrantės vaizdais. Kadangi mėgstame intensyvų poilsį, dažniausiai laiką leidome žygiuodami į kalnus, tarp levadų, norėjome pamatyti ir pažinti kuo daugiau gamtos šioje saloje, ir tiesiog mėgavomės buvimu dviese“, – įspūdžiais dalijosi ji.
Pokalbiui pasisukus apie jaunavedžių pažinties istoriją, Aleksandra šypsosi – viskas primena netikėtą filmo sceną. Įdomu tai, kad juodu susipažino liepos 17-ąją, o po trejų metų tą pačią dieną iškėlė vestuves. Beje, Aleksandra ir Tadas susipažino ne Lietuvoje, o kartu darbo reikalais viešėdami Prancūzijoje.
„Eidama su kolegėmis į konferenciją siauromis Avinjono gatvėmis, pamačiau plačiai besišypsantį žmogų. Jis, pasirodo, mane atpažino ir trumpai užkalbino. Viskas prasidėjo nuo jo šilto, besišypsančio žvilgsnio. Vėliau tą pačią dieną susitikome konferencijoje, o vakare renginyje jau spėjome truputį pabendrauti.
Po kelių valandų jo laukė skrydis į Lietuvą, o man prieš akis – dar 12 spektaklių Avinjone. Sugrįžusi po dviejų su puse savaičių buvau maloniai nustebinta, nes, pasirodo, mūsų vos poros valandų pokalbis jam paliko tokį įspūdį, kad jis laukė mano sugrįžimo, jog pratęstų bendravimą, kuris privedė mus iki santuokos“, – prisiminė aktorė.
Praėjus dvejiems metams nuo netikėtos pažinties Prancūzijoje, Tadas priklaupė ant kelio ir paprašė Aleksandros rankos. Aktorė atvira – sužadėtuvės jai buvo visiškai netikėtos.
„Praėjusią vasarą kelias atostogų dienas praleidome Dolomitų kalnuose ir būtent ten, apsuptas įspūdingų viršūnių, Tadas nusprendė pasipiršti. Tai buvo labai jautri ir graži akimirka. Pradėjo lyti, bet tas lietus tik suteikė akimirkai ypatingo žavesio, kurią prisiminsime visą gyvenimą“, – įspūdžiais dalijosi pašnekovė.
Vestuvinės suknelės paieška tapo iššūkiu
Kaip pasakojo Aleksandra, juodu su Tadu nutarė didelių vestuvių nerengti – šventę troško paminėti tik šeimos rate. Dėl to vestuves moteris ėmėsi planuoti pati ir su viskuo susitvarkė vos per keletą mėnesių.
„Didžiausias iššūkis buvo rasti suknelę – labai norėjau paprastos, krintančios, boho stiliaus, bet šiuo metu mados šiek tiek kitokios. Vis dėlto pavyko. Dar vienas iššūkis – užsakyti gerą orą, nes prognozės žadėjo lietų visą dieną.
Tad didžiausias džiaugsmas galiausiai buvo saulėta ir šilta vestuvių diena. Ryškiausiai atmintyje liko svečių šypsenos, šilta, saulėta popietė ir noras bent trumpam sulėtinti laiką“, – pasakojo A. Metalnikova-Rimdžė.
Dalindamasis šventės įspūdžiais Aleksandra atskleidė įdomią detalę – į vestuvių planavimą ji įnešė kūrybiškumo ir savo nuotakos puokštę kūrė pati.
„Nusipirkome gėlių ir praleidome gražų vakarą su dukromis – kiekviena susikūrėme savo asmeninę puokštę. Tai buvo labai jauki ir širdžiai brangi akimirka“, – šyptelėjo ji.
Be visa to, vestuvių dieną jaunavedžių laukė netikėtas siurprizas, mat Aleksandra ir Tadas visiškai nežinojo, kiek svečių ateis jų pasveikinti į santuokų rūmus.
„Svečių nekvietėme, tik minėjome draugams ir kolegoms, kad turėsime vestuves ir jei norės, galės mus aplankyti. Buvome labai maloniai nustebinti – atėjo virš 60 žmonių pasveikinti. Buvo labai malonu, labai tai vertinu ir branginu“, – sakė A. Metalnikova-Rimdžė.
Svajoja sugrįžti į kiną
O kokie vėjai šiuo metu pučia Aleksandros profesiniuose horizontuose? Kaip pasakojo aktorė, šiuo metu pagrindinis jos darbas yra Vilniaus senajame teatre, tačiau jai netrūksta ir kitų širdžiai brangių projektų.
„Vienas iš jų – Solo teatro spektaklis „Mastanti barakų širdis“, kuriamas kartu su Birute Mar – labai gilus ir svarbus spektaklis apie tremtinius. Be to, jau aštuonerius metus vaidinu Baltijos baleto teatre – atlieku Mortos vaidmenį Justino Marcinkevičiaus poemoje „Mindaugas“. Su šiuo spektakliu apvažiavome daug Lietuvos miestų ir tikiuosi, kad aplankysime visą Lietuvą. Profesine prasme aš atvira skirtingiems pasiūlymams, esu darbšti ir smalsi“, – teigė aktorė.
Pasiteiravus, su kokiu didžiausiu sunkumu šiandien tenka susidurti aktoriaus profesijoje, pašnekovė įvardijo vieną kylantį iššūkį – gebėjimą išlaikyti kūrybinį gyvybingumą ir autentiškumą nuolat besikeičiančiame pasaulyje.
„Tai reikalauja nuolatinio tobulėjimo, gebėjimo prisitaikyti prie naujų formų ir nebijojimo eksperimentuoti, išlaikant ryšį su publika ir pačiu savimi“, – tikino ji.
O kokios dar neįgyvendintos svajonės šiuo metu sukasi Aleksandros mintyse? Anot moters, dabar viskas yra susiję su kūryba ir asmeniniu augimu.
„Norėčiau kurti dar drąsesnius ir įdomesnius vaidmenis, sugrįžti į kiną, dalyvauti projektuose, kurie kalba apie svarbias temas ir paliečia žmonių širdis. Taip pat svajoju apie keliones, kurios praturtintų mano pasaulėžiūrą, ir daugiau laiko praleisti su šeima, kartu kuriant gražų gyvenimą“, – kalbėjo A. Metalnikova-Rimdžė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!