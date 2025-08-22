Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Čempionato starto repeticijoje – graikų pergalė prieš italus

2025-08-22 22:08 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-22 22:08

Graikijos rinktinė neturėjo Giannio Antetokounmpo, bet draugiškame mače namie 76:74 (16:20, 14:20, 27:12, 19:22) įveikė italus.

Graikai laimėjo

Graikijos rinktinė neturėjo Giannio Antetokounmpo, bet draugiškame mače namie 76:74 (16:20, 14:20, 27:12, 19:22) įveikė italus.

0

Taip pat graikams nepadėjo Kostas Sloukas ir Konstantinos Mitoglou. Danilo Gallinari liko ant italų suoliuko.

Graikams 14 taškų pelnė Tyleris Dorsey, 11 – Kostas Papanikolaou, po 10 – Panagiotis Kalaitzakis (5 atk. kam.) ir Vassilis Toliopoulos.

Italijai 18 taškų rinko Simone Fontecchio, 14 – Saliou Niangas, po 9 – Alessandro Pajola (5 atk. kam., 7 rez. perd.) ir Nicolo Melli (7 atk. kam., 5 rez. perd.).

Graikai čempionatą atidarys rugpjūčio 28 dieną būtent maču su tais pačiais italais.

