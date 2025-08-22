Čempionato starto repeticijoje – graikų pergalė prieš italus

Taip pat graikams nepadėjo Kostas Sloukas ir Konstantinos Mitoglou. Danilo Gallinari liko ant italų suoliuko.
Graikams 14 taškų pelnė Tyleris Dorsey, 11 – Kostas Papanikolaou, po 10 – Panagiotis Kalaitzakis (5 atk. kam.) ir Vassilis Toliopoulos.
Italijai 18 taškų rinko Simone Fontecchio, 14 – Saliou Niangas, po 9 – Alessandro Pajola (5 atk. kam., 7 rez. perd.) ir Nicolo Melli (7 atk. kam., 5 rez. perd.).
Graikai čempionatą atidarys rugpjūčio 28 dieną būtent maču su tais pačiais italais.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!