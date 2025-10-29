Reaguojant į hibridines grėsmes, Lietuvoje vyks karių kovinio šaudymo pratybos: įsijungs lenkai ir JAV

Pasak kariuomenės, šių pratybų tikslas yra tobulinti karių gebėjimus veikti koordinuotai su sąjungininkais, planuojant ir vykdant gynybos operacijas, reaguojant į hibridines grėsmes bei veikiant dinamiškomis kovos sąlygomis.
Pratybose dalyvauja daugiau kaip 2,5 tūkst. karių ir apie 400 karinės technikos vienetų iš Lietuvos bei Lenkijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų.
Taip pat dalyvauja brigados „Žemaitija“ padaliniai, Krašto apsaugos savanorių pajėgų Didžiosios kovos apygardos 8-oji rinktinė, Oro gynybos batalionas, Karo policija, Karo medicinos tarnyba, Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas ir sąjungininkų pajėgos.
Pratybos „Stiprus grifonas“ vyksta nuo spalio 17 iki 31 dienos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!