  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Reaguojant į hibridines grėsmes, Lietuvoje vyks karių kovinio šaudymo pratybos: įsijungs lenkai ir JAV

2025-10-29 06:43 / šaltinis: ELTA
2025-10-29 06:43

Reaguojant į hibridines grėsmes, Lietuvoje vyks karių kovinio šaudymo pratybos: įsijungs lenkai ir JAV KAM nuotr.

Lietuvos kariuomenė trečiadienį Generolo Silvestro Žukausko poligone, Švenčionių rajone, pristatys nuo spalio vidurio vykstančias tarptautines pratybas „Stiprus grifonas“. Pristatymo metu taip pat vyks baigiamoji pratybų dalis – Lietuvos ir sąjungininkų kariai tobulins kovinio šaudymo iš įvairių ginklų įgūdžius.

1

Pasak kariuomenės, šių pratybų tikslas yra tobulinti karių gebėjimus veikti koordinuotai su sąjungininkais, planuojant ir vykdant gynybos operacijas, reaguojant į hibridines grėsmes bei veikiant dinamiškomis kovos sąlygomis.

Pratybose dalyvauja daugiau kaip 2,5 tūkst. karių ir apie 400 karinės technikos vienetų iš Lietuvos bei Lenkijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų. 

Taip pat dalyvauja brigados „Žemaitija“ padaliniai, Krašto apsaugos savanorių pajėgų Didžiosios kovos apygardos 8-oji rinktinė, Oro gynybos batalionas, Karo policija, Karo medicinos tarnyba, Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas ir sąjungininkų pajėgos.

Pratybos „Stiprus grifonas“ vyksta nuo spalio 17 iki 31 dienos.

