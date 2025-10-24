Nesusipratimas vos nesibaigė tragedija – kariai paleido imitacinius šūvius, policija atsakė tikrais

Didelės pareigūnų pajėgos apsupo Erdingo miestelį Bavarijoje. Ten vietos policininkai pašovė Vokietijos ginkluotųjų pajėgų (Bundesvero) – karį.
Gyventojai įspėjimų negavo
„Pastebėjome, kad čia ėmė sukiotis automobiliai. Staiga atvyko policija su mirksinčiais mėlynais švyturėliais. Mes nieko nesupratome“, – kalbėjo Erdingo gyventoja Daniela Lindinger.
Susišaudymas įvyko po to, kai vietos gyventojai, pastebėję prie namų vaikštinėjančius kelis ginkluotus vyrus su uniformomis, iškvietė policiją.
„Jie čia atėjo su visa ekipuote, šalmais. Aš išsigandau ir galvojau: kas čia vyksta?“ – pasakojo D. Lindinger.
Pasirodo, vyko Bundesvero pratybos, tačiau nei vietiniai gyventojai, nei policija apie tai, kaip teigiama, nieko nežinojo.
„Incidento dieną nebuvo žinoma apie jokias toje vietoje vykusias pratybas. Net ir davus užklausas įvairiems šaltiniams operacijos metu, patvirtinimo apie pratybas negavome“, – tikino policijos atstovas Andreas Aichele.
Galėjo baigtis tragedija
„Mes taip pat negavome jokios informacijos. Mums buvo pranešta tik tiek, kad nei mūsų rajono, nei mūsų gyvenvietės tai tikrai nepaveiks“, – sakė Erdingo gyventojas Stefan Lindinger.
Dar didesnis kuriozas tas, kad kariai į atvykusius policininkus ėmė laidyti šovinius be kulkų, manydami, jog šie taip pat dalyvauja pratybose.
Tačiau policija atsakė tikrais šoviniais. Bundesveras teigia, kad tai – tiesiog didelis nesusipratimas.
„Tai galėjo baigtis visiška tragedija, jei dėl šios priežasties karys būtų žuvęs. Neįsivaizduoju, ką jis jaučia. Tikiuosi, kad jam viskas gerai, bet, žinoma, tai nėra malonu“, – pasakojo Erdingo gyventojas Paul Gregorek.
Iš nelaimės vietos karį medikai išskraidino į ligoninę. Jis jau išleistas gydytis namo.
