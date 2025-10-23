Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Alytaus policija prašo pagalbos – gal atpažįstate šį asmenį?

2025-10-23 15:28 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-10-23 15:28

Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą, kai spalio mėnesį Alytuje, Santaikos g. esančiame telekomunikacijų salone, nenustatytos tapatybės asmuo bandė pavogti du mobiliojo ryšio telefonus.

Alytaus policija prašo pagalbos – gal atpažįstate šį asmenį? (nuotr. Policijos)

0

Buvo bandoma pavogti „Samsung Galaxy S25 Ultra“ ir „Samsung Galaxy S25“, tačiau buvo sulaikytas pašalinių asmenų ir mobilieji telefonai grąžinti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nuotraukoje matomas asmuo gali turėti tyrimui reikšmingos informacijos, susijusios su šiuo įvykiu.

Piliečius, atpažinusius matomą vyrą ir galinčius nurodyti jo anketinius duomenis, policija prašo informuoti Alytaus apskr. VPK Veiklos skyriaus vyresnįjį tyrėją Remigijų Tamoševičių tel. +370 700 65720, mob. tel. +370 601 46736, el. paštu [email protected] arba skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.

