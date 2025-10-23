Kalendorius
Spalio 23 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Pareigūnai prašo pagalbos: Vilniuje dingo vyras

2025-10-23 13:51 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-23 13:51

Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato pareigūnai ieško dingusio be žinios Miroslavo Gaidulevič (gim. 1978 m.).

Vilniuje dingo vyras (nuotr. Policijos)

Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato pareigūnai ieško dingusio be žinios Miroslavo Gaidulevič (gim. 1978 m.).

REKLAMA
0

2024 m. gruodžio 15 d. apie 21 val. vyras išėjo iš savo namų, Vilniuje, Vieversių g., ir iki šiol negrįžo.

Dingusio Miroslavo Gaidulevič požymiai: apie 170 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, juodų plaukų, su juoda barzda.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vyras vilkėjo mėlyną kombinezoną, avėjo juodus batus.

Asmenismačiusius šį vyrą ar žinančius šio vyro buvimo vietą, ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašytume nedelsiant apie tai informuoti Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyriausiąjį tyrėją Zbignevą Romeiko, tel. +370 700 56704, mob. +370 603 92888, el. p. [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų