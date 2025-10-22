Smūgis saugumui? Londono policija nebetirs su nusikalstama veikla nesusijusių neapykantos incidentų

Londono policijos komisaras Markas Rowley paragino aiškiau apibrėžti, kaip traktuoti įžeidžiančius socialinių tinklų įrašus po Grahamo Linehano, kuris buvo vienas iš populiarių situacijų komedijų „Tėvas Tedas“ (Father Ted) ir „The IT Crowd“, kūrėjų, arešto dėl trijų įrašų socialiniuose tinkluose
Tuo metu JK policijos priežiūros institucija rekomendavo pareigūnams nutraukti neapykantos incidentų, kurie nebuvo nusikalstama veika, registravimą ir tyrimą.
Londono Metropoliteno policijos pareiškime sakoma, kad M. Rowley „aiškiai pareiškė, kad, jo nuomone, pareigūnai neturėtų kontroliuoti toksiškų kultūros karo diskusijų, nes dabartiniai įstatymai ir taisyklės dėl smurto kurstymo internete juos pastato į neįmanomą padėtį“.
„Dėl to Metropoliteno policija nebetirs su nusikalstama veikla nesusijusių neapykantos incidentų“, – teigė Londono Metropoliteno policijos atstovas.
