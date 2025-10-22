„Sugalvojo važiuoti pas kitas paneles. Aš užpavydėjau“ – Renata griebėsi keršto prieš mylimąjį

Bylos duomenimis, Šiauliuose gyvenanti Renata, būdama neblaivi, paskambino bendruoju pagalbos telefonu ir melagingai pranešė, kad jos sugyventinis prieš ją smurtavo.
Į įvykio vietą atvykus policijai bei medikams, moteris papasakojo išsigalvotą istoriją apie esą patirtą smurtą, tačiau vėliau ji prisipažino viską išgalvojusi.
Moteris teisinosi, kad taip pasielgė apimta pavydo, nes išgertuvių metu sugyventinis sugalvojo važiuoti pas kitas paneles.
„Taip šovė į galvą“
Teisiamojo posėdžio metu Renata savo kaltę pripažino visiškai. Ji teigė, kad viską išsigalvojo apimta pavydo.
Sugyventinis R. D., su kuriuo augina mažametį sūnų, esą norėjo nuvykti pas kitas moteris, o tai ją supykdė.
„Buvau pas sugyventinio tėtį, ten išgėrėme alkoholio, tada jis sugalvojo važiuoti pas kitas paneles. Aš užpavydėjau. Grįžusi paskambinau telefono numeriu 112 ir pasakiau, kad sugyventinis mane mušė. Nors jokio smurto iš tikro nebuvo. Žinojau, kad meluoju, bet tada apie tai negalvojau“, – teisme aiškino kaltinamoji.
Moteris nurodė, kad blaivi taip nebūtų pasielgusi, o po įvykio pati prisipažino tyrėjai, kad pranešimas buvo melagingas. Ji tvirtino neturinti problemų su alkoholiu. Moteris iki šiol nebuvo teista. Ji pridūrė, kad nuoširdžiai gailisi: „Supratau, kad padariau didelę klaidą.“
Teismo posėdyje dalyvavusi Renatos draugė D. B. pareiškė sutinkanti laiduoti už kaltinamąją. Pasak jos, Renata pripažino suklydusi, todėl ji galėtų padėti jai pasitaisyti ir nekartoti nieko panašaus.
„Mes dažnai bendraujame, ji manęs klauso. Pasakiau, kad taip elgtis negalima, ir tikiu, jog ji suprato. Manau, kad galiu jai padaryti teigiamą įtaką“, – sakė laiduotoja. Teismas įvertino šiuos parodymus ir patenkino prašymą – laidavimas nustatytas vieneriems metams be užstato.
Kaltinimai buvo išgalvoti
Tyrimo metu buvo perklausyti Bendrojo pagalbos centro garso įrašai ir peržiūrėti policijos pareigūnų kūno kameromis užfiksuoti vaizdai, taip pat apklausos protokolai.
Visi šie duomenys patvirtino, kad moteris sąmoningai melavo, o dėl jos pranešimo buvo per pagrindo persekiojamas nekaltas asmuo.
Todėl pareigūnams teko pradėti atskirą ikiteisminį tyrimą dėl melagingo pranešimo ir nekalto asmens įskundimo.
Atleista nuo atsakomybės pagal laidavimą
Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai Renatą pripažino kalta dėl melagingo pranešimo apie nebūtą nusikaltimą, tačiau atleido ją nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą be užstato, perduodant atsakomybę laiduotojai D. B. vieneriems metams.
Teismas akcentavo, kad tokie melagingi pranešimai ne tik be tikslo apkrauna teisėsaugos ir teisėtvarkos sistemą, bet ir kenkia niekuo dėtiems žmonėms.
Renata buvo įspėta, kad jei per laidavimo laikotarpį padarys naują teisės pažeidimą ar nevykdys teismo nurodymų, sprendimas dėl jos atleidimo nuo atsakomybės gali būti panaikintas.
Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!