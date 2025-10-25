Lietuvos paplūdimiuose – drakono dantys ir kulkosvaidžiai: „Technika yra nuspėjama, ir tam ruošiamės“

Kilometro ruože Melnragėje, uostamiestyje, išdėlioti ir surišti vadinamieji „drakono dantys“, skirti pristabdyti priešo techniką ir pėstininkų desantą iš jūros.
Pasiruošimas dienai X
„Tankai iš jūros neatvažiuoja – atvyksta kita technika. Technika yra nuspėjama ir tam ruošiamės. Analizuojame situaciją – tiek tai, kas vyksta pasaulyje, tiek istorinius panašius įvykius“, – sako Fuzilierių bataliono vadas Gediminas Šimkevičius.
Tarp „drakono dantų“ įrengti vadinamieji „ežiai“ ir koncertinos. Išdėstyti improvizuoti minų laukai, patruliuoja kariai. Kaip pasakoja kariškiai, šie įtvirtinimai yra tik pirmasis ruožas.
Išsilaipinantį priešą pasitiks minosvaidžių ir kitos artilerijos ugnis. Kopose įsitvirtinusios sunkiojo kulkosvaidžio komandos. Tiesa, įrengiant atramos liniją, kopos specialiai nekasinėtos – tokie darbai vyksta tam skirtuose poligonuose.
„Kadangi šiuo metu negalime įsikasti, įrengta panaudojant smėlio maišus, rastus ir kitas plokštes“, – aiškina G. Šimkevičius.
Už šios linijos laukia dar kelios gynybos pozicijos. Karius remia ir dronai.
„Tiek FPV dronai, tiek dronai su paleidimo mechanizmu, tiek žvalgybai skirti dronai“, – tikina G. Šimkevičius.
Vyksta pratybos „Audros smūgis 2025“, kuriose dalyvauja visos Karinės jūrų pajėgos, Fuzilierių batalionas ir 164 rezervistai.
Nori kuo geriau pasiruošti
Kariškiai išbando, kiek laiko užtrunka ir kokios technikos bei įrangos reikia norint įtvirtinti 1 km paplūdimio ruožą. Žinodami tai, kariai gali numatyti ilgesnių ruožų įrengimo sąnaudas ir trukmę.
„Reikia suprasti, kad čia treniruojamės ne toje vietoje, kur iš tiesų turėtume veikti – tai susiję su mūsų operaciniais planais. Čia pasirinkta viena iš paprasčiausių, bet skaudžiausiai užkliūvančių vietų“, – pasakoja Karinių jūrų pajėgų vadas Tadas Jablonskas.
Kariškiai darbuojasi ir įtvirtintų pozicijų užnugaryje, kad priešo diversantai nesmogtų iš kitos pusės: patruliai budi sankryžose.
„Šio ruožo įrengimas – tik maža dalis visų „Audros smūgio“ pratybų, nes laivai veikia jūroje, vadavietė dirba savo darbą, kiti kariai vykdo savo užduotis, logistai rūpinasi aprūpinimu. Sąveikaujame su inžinieriais ir kitais specialistais“, – sako T. Jablonskas.
Prie jūros civiliai gali patekti ir vaikščioti laisvai – kariškiai to neriboja.
„Negalime pas gyventoją kieme įsirengti sunkiojo kulkosvaidžio pozicijos ir trukdyti jo kasdieniam gyvenimui. Stengiamės maksimaliai sumažinti poveikį tiek gamtai, tiek žmonių kasdienybei – pasivaikščiojimams ir kitiems dalykams“, – aiškina T. Jablonskas.
Pasibaigus pratyboms visi įtvirtinimai bus išmontuoti ir išvežti – kariškiai garantuoja, kad neliks nė žymės.
