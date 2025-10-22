Pamatęs, ką vairuotojas daro kelyje, Dovydas puolė jį stabdyti: viskas vyko žaibiškai

Šia istorija apie spalio 14-ąją nutikusį įvykį socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo Tauragės apskrities policija, pasidžiaugusi atsakingu kolegos poelgiu.
Pamatęs pavojingai manevruojantį automobilį neliko abejingas
Tądien pareigūnas su draugu, važiavę atskiromis transporto priemonėmis, sustabdė neblaivų vairuotoją ties Dituvos gyvenviete.
D. Viskintas, sustabdžius automobilį, paėmė iš vairuotojo raktus ir iškvietė policiją. Atvykus pareigūnams vairuotojui nustatytas 2,42 promilės girtumas.
„Spalio 14 d. Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilutės rajono policijos komisariato Reagavimo skyriaus vyriausiasis patrulis Dovydas Viskintas, būdamas ne tarnybos metu, sulaikė neblaivų vairuotoją.
Tą vakarą, važiuodamas Klaipėdos rajone, Dovydas pastebėjo po kelią pavojingai manevruojantį automobilį „Volvo S60“. Transporto priemonė kelis kartus išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir vos nesusidūrė su atvažiuojančiu automobiliu.
Įvertinęs situaciją, pareigūnas kartu su draugu, važiuodami atskiromis transporto priemonėmis, ties Dituvos gyvenviete sustabdė minėtą automobilį – vienas iš priekio lėtindamas greitį, kitas iš galo užkirto kelią pavojingam vairuotojui.
Sustojus automobiliui, Dovydas Viskintas paėmė transporto priemonės raktus, kad vairuotojas negalėtų tęsti kelionės, ir nedelsdamas iškvietė policijos pareigūnus.
Į įvykio vietą atvykę Klaipėdos aps. VPK pareigūnai nustatė, jog automobilį vairavo 1980 m. gimęs vyras, kuriam buvo nustatytas 2,42 promilės neblaivumas. Vairuotojas sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Džiaugiamės kolegos Dovydo Viskinto atsakingu poelgiu, kuris padėjo išvengti galimos nelaimės ir, tikėtina, išgelbėjo gyvybes“, – dalijosi Tauragės apskrities policija.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!