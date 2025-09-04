Šiose gatvėse incidentų skaičius sumažėjo beveik ketvirtadaliu: to dar niekada nebuvo

Tamsioje Seulo gatvėje pasirodė tvarkos sergėtojas – pirmasis pasaulyje holografinis policininkas. Specialistai sukūrė 3D projekciją, vaizduojančią tvirtą, aukštą, uniformuotą vyrą. Virtualus policininkas sukurtas tam, kad atgrasytų gyventojus nuo nusikaltimų.
„Mano šeima ir draugai dažnai sakydavo, kad vengia eiti pro parką, nes naktį ten būna per daug baisu. Bet, kaip žinia, neįmanoma, kad stebėjimo kameros ar pareigūnai būtų visur visą parą“, – komentavo policininkė Kim Su-Hyang.
Holografinio policininko įtaka
Dabar šiame parke, nuo 19 iki 22 valandos, kas dvi minutes pasirodo virtualus policininkas. Ir pareigūnai jau pastebi teigiamą savo 3D kolegos poveikį.
„Įdiegus šį holografinį pareigūną, nusikaltimų skaičius sumažėjo maždaug 22 procentais. Didžiausias poveikis buvo spontaniškiems nusikaltimams, pavyzdžiui, smurtui išgėrus ar kivirčams“, – teigė policininkas Kim Hyun-Don.
Vietiniai gyventojai taip pat palankiai vertina šio neįprasto policininko atsiradimą.
„Jis atrodo kaip tikras žmogus, ir, kai pamatau jį naktį, jaučiuosi taip, lyg šalia tikrai stovėtų pareigūnas. Tai mane ramina“, – sakė Seulo gyventoja Choi In-Jung.
Seule taip pat aktyviai diegiamas dirbtinis intelektas ir į gatvių stebėjimo kameras. Tai padeda analizuoti įtartiną žmonių elgesį ir užkirsti kelią nusikaltimams.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
