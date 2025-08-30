5 karai, kurie gali prasidėti per artimiausius 5 metus: minima ir Lietuva

Tekste vardijamos galimybės ir tikimybės, kokioms aplinkybėms susiklosčius karai galėtų prasidėti.
„Naujų pasaulinių karų tikimybė yra didesnė, nei jūs manote“, – teigia teksto autorius Garrett M. Graff.
Štai vietos, kurias, anot leidinio, reikia stebėti.
Indija ir Pakistanas
Gegužės pradžioje atrodė, kad pasaulis gali susidurti su vienu iš labiausiai bijomų branduolinių scenarijų – rimtu konfliktu tarp Indijos ir Pakistano. Abi šalys turi branduolinių ginklų arsenalą.
Įtampa išaugo po balandžio pabaigoje įvykusio teroristų išpuolio ginčytiname Indijos administruojamame Kašmyro regione. Po to kelias dienas vyko apšaudymai, nukreipti į karines bazes abiejose sienos pusėse. Iki paliaubų tai buvo rimčiausias konfliktas tarp šių šalių per pastaruosius dešimtmečius.
Indija ir Pakistanas greičiausiai labiau nei bet kurios kitos šalys pasaulyje linkusios panaudoti branduolinius ginklus. Skaičiuojama, kad Pakistanas turi apie 170 branduolinių ginklų. Indija – apie 180. Bet koks branduolinis karas Pietų Azijoje turėtų milžiniškų pasekmių pasaulio aplinkai ir ekonomikai.
Būtų sunaikinti miestai, o radioaktyviosios dulkės pasklistų po visą regioną. Net jei kitos didžiosios valstybės, tokios kaip JAV ir Kinija, išvengtų įsitraukimo į karą, „branduolinės žiemos“ padariniai dramatiškai paveiktų maisto gamybą kaimyninėje Kinijoje ir net toliau; o dėl to kilęs badas paveiktų milijonus ar net milijardus žmonių.
Kodėl tai tikėtina? Žvalgyba nerimauja dėl Indijos ir Pakistano, nes konfliktas yra trumpas ir sunkiai suprantamas, gali kilti staiga.
„Manoma, jog Pakistano karinė doktrina numato žemą branduolinės jėgos panaudojimo prieš Indiją ribą, o vidaus politinis spaudimas, kartu su abiejų šalių ginklų arsenalo ir doktrinų santykiniu nebrandumu, gali reikšti, kad bet koks branduolinis susidūrimas gali peraugti į skubotą dešimčių ar šimtų ginklų panaudojimą, o tai per keletą karo dienų gali baigtis šimtais branduolinių smūgių“, – pastebi leidinys.
Kodėl tai mažai tikėtina? Akivaizdu, kad didelio masto karas tarp Indijos ir Pakistano būtų žalingas abiem šalims.
„Didžiausias taikos tarp Indijos ir Pakistano veiksnys yra tai, kad abi šalys turi kitų skubių prioritetų – Indijai tai yra labai rimta strateginė konkurencija su Kinija, taip pat vystymosi darbotvarkė, kuria siekiama Indiją pakelti į vidutinių pajamų šalies statusą“, – sako Ch. Clary.
Kinija ir Taivanas
Kinijos Xi Jinpingas siekia užkariauti Taivaną. Baiminamasi, kad tai, ką Xi Jinpingas pamatė Ukrainoje, paskatins jį pulti. „Politico“ pastebi, kad Taivanas parodys, kas vadovaus XXI a. pasaulio tvarkai – Kinija ar JAV.
„Nors oficialių gynybos sutarčių nėra, JAV jau seniai sako, kad rems Taivaną, tačiau daugelis abejoja, ar Trumpas yra toks pat įsipareigojęs šiam pažadui kaip ankstesnės administracijos“, – teigia G. M. Graff.
Kyla klausimų, ar JAV tikrai kovotų dėl Taivano. JAV ginklų atsargos greičiausiai neišsilaikytų ilgai trunkančiame konflikte su Kinija, o karinių žaidimų dalyviai skaičiuoja, kad per kelis mėnesius JAV galėtų patirti didžiulius nuostolius, viršijančius Vietnamo ir Korėjos karų nuostolius sudėjus.
Jei Kinija užimtų Taivaną, agresija akimirksniu pakeistų geopolitiką ir aljansus Ramiojo vandenyno regione.
Pietryčių Azijos ir Ramiojo vandenyno pakrantės šalys, kurios ilgą laiką buvo JAV sajungininkės, persvarstytų, kuri supervalstybė geriau atitiktų jų ilgalaikius ekonominius ir saugumo interesus. Taivano užėmimas galėtų net paskatinti branduolinio ginklavimosi plitimą tokiose šalyse kaip Pietų Korėja ir Japonija, kurios galėtų suabejoti, ar kritiniu momentu JAV ateis į pagalbą.
Kodėl tai tikėtina? Manoma, kad Xi nustatė terminą iki 2027 m., kai jo ginkluotosios pajėgos turi būti pasirengusios invazijai į Taivaną. Šalis intensyviai stiprina potencialias desantines pajėgas ir, atrodo, rengia reguliaresnes pratybas.
„Jie nuolat treniruojasi, nes tai yra svarbiausia užduotis, kurią jų kariuomenė gali kada nors gauti“, – sako buvęs Joe Bideno administracijos nacionalinio saugumo patarėjo pavaduotojas Jonas Fineris.
Xi Jinpingui Taivanas atrodo kaip „nebaigtas“ reikalas, todėl žvelgdamas į savo kadencijos pabaigą, jis gali apie tai susimąstyti.
Kodėl tai mažai tikėtina? Neaišku, ar Xi Jinpingas tiki savo kariuomene. Ji ne tik yra korumpuota, bet ir nepatyrusi. Yra požymių, kad Xi Jinpingas nevisiškai kontroliuoja politiškai galingas armijos ir laivyno institucijas.
Taivano invazija per sąsiaurį būtų viena ambicingiausių ir sudėtingiausių karinių operacijų pasaulio istorijoje, o Kinija ją vykdytų su kariuomene, kuri, nepaisant daugybės treniruočių ir pažangios technologijos, turi labai mažai realios patirties.
Rusija ir Baltijos šalys
Baltijos šalys yra mažos ir turi nedaug gyventojų, todėl jos yra patrauklus taikinys Rusijai. Vladimiro Putino tikslas pradedant invaziją į Baltijos šalis būtų dvejopas – atgauti teritorijas, kurios, jo nuomone, istoriškai turėtų priklausyti Rusijai, ir išbandyti NATO.
Buvęs Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis sako, kad jį neramina scenarijus, panašus į „gelbėjimo pajėgų“ išsiuntimą į sustojusį traukinį Kaliningrade.
Anot jo, Rusija gali bandyti destabilizuoti savo kaimynus, surengdama nedidelius, bet paslaptingus išpuolius, pavyzdžiui, prekybos centro uždegimas ir t.t.
„Taip atrodo karas – tai ne šimtai ar tūkstančiai į šalį plūstančių Rusijos karių, o kažkas daug kasdieniškesnio. Tokiais hibridiniais scenarijais Putinas stengtųsi kuo ilgiau nesukelti ketvirtojo ar penktojo straipsnio taikymo, kol iš esmės pasiektų savo tikslus“, – sako jis.
Puolimas prieš Lietuvą, Estiją ar Latviją būtų tiesioginis JAV įsipareigojimų aljansui išbandymas. Būtų patikrinta, ar Amerika tikrai rizikuotų. Donaldas Trumpas nuolat keičia savo poziciją dėl paramos Europai ir NATO, todėl šis klausimas tampa dar aštresnis.
Kodėl tai tikėtina? V. Putinas jau daugelį metų aiškiai reiškia norą atkurti Sovietų Sąjungą ir imperinę Rusijos imperiją, susigrąžinti Gruziją, Moldovą, Ukrainą ir Baltijos valstybes.
Jis taip pat labai nori nuversti Vakarų tvarką, kuri, jo pasaulėžiūroje, yra atsakinga už Rusijos silpnumą.
Niekas nesugriautų Vakarų tvarkos greičiau nei įrodymas, kad jos saugumo aljansai yra tušti pažadai, leidžiant Rusijai vėl okupuoti vieną ar visas Baltijos valstybes.
Kodėl tai mažai tikėtina? Bet koks Rusijos puolimas prieš Baltijos šalis priklauso nuo padėties Ukrainoje. Ukraina greičiau nei kas galėjo įsivaizduoti, silpnina Rusijos karinę galią. Ukraina neseniai apskaičiavo, kad per trejus metus trukusį karą Rusija neteko milijono karių. Į šį skaičių įskaičiuoti žuvę ir sužeisti.
Indija ir Kinija
Kaip ir sienų ginčas su Pakistanu, ilgalaikės Indijos ir Kinijos sienų įtampos siekia britų kolonijinius laikus – 1914 m. Kinija turi sausumos sienas su 14 šalių, ginčytinas jūrines sienas su dar septyniomis šalimis.
Savo knygoje „China’s Search for Security“ politologai Andrew J. Nathan ir Andrew Scobell atkreipė dėmesį, kad tarp šių kaimynų yra keturios iš aštuonių kitų pasaulio branduolinių valstybių ir kad Kinija nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos kariaudama susidūrė su penkiais iš savo kaimynų.
Viena vertus, konflikto laimėjimas atrodo visiškai nereikšmingas – kalbama apie vienus atokiausių ir mažiausiai tinkamų gyventi kalnų slėnių. Tačiau, kaip ir daugelio konfliktų atveju, svarbu ne tai, kur gali prasidėti karas, o tai, kur jis gali nuvesti. Geopolitikos ekspertai nerimauja dėl reputacijos rizikos, kurią abi šalys greitai pajustų, jei prasidėtų karas – Kinija gali laikyti karą su Indija būtinu, siekdama atšaldyti kitus regiono priešininkus, arba kaip būdą pažeminti JAV.
Bet koks potencialus konfliktas susiduria su rimta asimetrija: Indija turi kur kas daugiau gyventojų centrų, esančių Kinijos ginklų pasiekiamumo zonoje, nei Kinija savo pusėje. Tačiau iki šiol Indijos įtampa su Kinija buvo naudinga JAV – padėjo Indijai labiau susivienyti su JAV regione ir atitolinti ją nuo priklausomybės nuo Rusijos ginklų pirkimų.
Kodėl tai tikėtina? Regione yra palankios sąlygos nesusipratimams ir eskalavimui, o šiandien įtampa vis dar yra gili. 2020 m. įvyko susirėmimai Himalajų aukštikalnėse, atokiane Galvano slėnyje. Žuvo mažiausiai 20 Indijos karių, kai kurie iš jų mirė nukritę nuo kalno šlaito, apie 40 Kinijos karių
Kitas veiksnys, kuris gali padidinti karo tikimybę, yra tai, kad abi šalys neturi jokių įprastų apsaugos priemonių, sutarčių ir įprastinių bendravimo kanalų, kurie galėtų padėti sušvelninti krizę. Kinija nuolat ir aiškiai atsisakė kurti tokius kanalus su JAV, Indija ir kitomis šalimis, laikydama tokias apsaugos priemones bandymu neteisėtai riboti Kinijos kilimą.
Kodėl karas mažai tikėtinas? Nepaisant didelės įtampos vietoje, atrodo mažai tikėtina, kad Indijos ar Kinijos vadovybė norėtų karo dėl tokios atokios teritorijos, be to, greičiausiai būtų imtasi greitų ir rimtų tarptautinių priemonių įtampai sumažinti.
Be to, abi šalys susiduria su didžiuliu ekonominiu spaudimu viduje – Indija turi išlaikyti stabilų augimą, o Kinija jau įžengia į paskutinįjį darbingų gyventojų skaičiaus augimo etapą.
Korėjos pusiasalis
Praėjus beveik trims kartoms nuo Korėjos karo pradžios, jis oficialiai niekada nebuvo baigtas. Egzistuoja 155 mylių ilgio demilitarizuota zona tarp Šiaurės ir Pietų Korėjos. Zonos išorinis perimetras yra viena iš labiausiai įtvirtintų ir saugomų vietų žemėje. Čia yra parengta artilerija ir sausumos minos. Konflikto rizika čia yra labai didelė, sako leidinys.
„Nėra pasaulyje režimo, apie kurio įvykius, galios dinamiką ar planus JAV ir Vakarai žinotų mažiau nei apie vadinamąją Šiaurės Korėjos atsiskyrėlių karalystę. Tai nepaprastai sudėtingas žvalgybos tikslas, kuris nuolat stebina Vakarus. JAV vis dar turi 30 000 karių pusiasalyje, kurie padeda užtikrinti Pietų Korėjos saugumą, ir visi jie yra bet kokio didelio karo pradžios taikiklyje“, – pastebi G. M. Graff.
Kodėl karas yra tikėtinas? Šiaurės Korėja yra lėtai žlunganti šalis, kenčianti nuo bado ir iš vidaus paralyžiuota vyriausybės žiaurumo. Kim Jong Unas savo lyderystės metu nepadarė nieko, kad pakeistų šalies ateitį. Jo koziris yra branduoliniai ginklai, kurie apsaugojo jį nuo tokių diktatorių kaip Saddam Hussein ir Muammar Qaddafi likimo. Jei Kim Jong Unas pajus progą ir silpnumą arba pajus egzistencinį pavojų savo valdžiai iš Vakarų, viskas yra įmanoma.
Korėjos pusiasalis taip pat yra regionas, kuriame gali kilti labai rimtų antrinių pasekmių, jei iš tikrųjų prasidėtų bet kuris iš kitų šio sąrašo konfliktų. Pavyzdžiui, jei Kinija imtųsi veiksmų prieš Taivaną arba JAV atsisakytų ginti Baltijos šalis, tai galėtų priversti šalis abejoti JAV saugumo įsipareigojimais Šiaurės Korėjos ar Kinijos atžvilgiu.
Kodėl karas mažai tikėtinas? Nors Šiaurės Korėja sukūrė branduolinius ginklus ir jų paleidimo sistemą, nėra aišku, kiek Šiaurės Korėja neabejotų savo gebėjimu paleisti branduolinį ginklą.
Remiantis naujausiais vertinimais, Korėjos pusiasalis yra stabilus kaip niekada per pastaruosius metus, o D. Trumpui esant Baltuosiuose rūmuose, Kim Jong Unas gali jaustis saugus kaip niekada.
