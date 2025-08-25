Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Sybiha išjuokė Lavrovo kaltinimus Zelenskiui: „Nėra nieko absurdiškesnio“

2025-08-25 13:08
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-08-25 13:08

Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha griežtai sureagavo į Sergejaus Lavrovo pareiškimus apie tariamą Volodymyro Zelenskio „nelegitimumą“. Pasak jo, absurdiška, kad apie teisėtumą kalba žmogus, daugiau nei du dešimtmečius išsėdėjęs savo kėdėje, tarnaudamas režimui.

Sybiha išjuokė Lavrovo kaltinimus Zelenskiui: „Nėra nieko absurdiškesnio" (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas

Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha griežtai sureagavo į Sergejaus Lavrovo pareiškimus apie tariamą Volodymyro Zelenskio „nelegitimumą“. Pasak jo, absurdiška, kad apie teisėtumą kalba žmogus, daugiau nei du dešimtmečius išsėdėjęs savo kėdėje, tarnaudamas režimui.

8

„Nėra nieko absurdiškesnio už pamokslavimus apie teisėtumą iš žmogaus, kuris 21 metus praleido savo kėdėje, tarnaudamas tam, kuris valdo jau daugiau nei 25 metus. Jis neturi jokio teisėtumo, kad galėtų kalbėti apie teisėtumą“, – pažymėjo ministras.

Pasak A. Sybihos, tokie nepagrįsti pareiškimai rodo, kad Rusija atmeta taikos pastangas.

Ką sakei?
Ką sakei?
2025-08-25 13:55
Sakei nori pamyšt į vatą? Nu, myškt tada.
Atsakyti
