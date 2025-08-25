Sybiha išjuokė Lavrovo kaltinimus Zelenskiui: „Nėra nieko absurdiškesnio“

„Nėra nieko absurdiškesnio už pamokslavimus apie teisėtumą iš žmogaus, kuris 21 metus praleido savo kėdėje, tarnaudamas tam, kuris valdo jau daugiau nei 25 metus. Jis neturi jokio teisėtumo, kad galėtų kalbėti apie teisėtumą“, – pažymėjo ministras.
Pasak A. Sybihos, tokie nepagrįsti pareiškimai rodo, kad Rusija atmeta taikos pastangas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!