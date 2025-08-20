Ruošiasi užimti Taivaną? Kinija sparčiai plečia branduolinį arsenalą

Ruošiasi užimti Taivaną?
JAV Strateginės vadavietės vadas Generolas Anthony Cottonas kovo mėnesį JAV Kongresui pranešė, kad Kinijos lyderio Xi Jinpingo nurodymas, kad Kinijos karinės pajėgos turi būti pasirengusios iki 2027 m. užimti Taivaną, skatina branduolinių ginklų, kurie gali būti paleisti iš sausumos, oro ir jūros, ginklavimąsi.
2023 m. Kinija pakartojo savo ilgalaikį įsipareigojimą, kad jokiomis aplinkybėmis nebus pirmoji panaudojusi branduolinius ginklus. Vadinamoji „nepanaudoti pirmiems“ politika taip pat apima pažadą, kad Kinija nenaudos branduolinių ginklų prieš branduolinio ginklo neturinčias valstybes ir joms jais negrasins.
Atsakydama į „Reuters“ klausimus, Kinijos gynybos ministerija pareiškė, kad „branduolinio karo laimėti neįmanoma ir jo negalima pradėti“.
Kinija, pasak ministerijos, laikosi „branduolinės savigynos strategijos ir vykdo nepanaudoti pirmi politiką“.
Pentagonas netiki Kinijos žodžiais
Savo metinėje ataskaitoje apie Kinijos karinę galią Pentagonas teigė, kad nepaisant Kinijos viešos pozicijos, jos strategija tikriausiai apima galimybę pirmąja panaudoti branduolinį ginklą atsakant į įprastinius išpuolius, kurie kelia grėsmę jos branduolinėms pajėgoms, vadovybei ir kontrolei arba kurių poveikis prilygsta branduolinio smūgio poveikiui.
Pentagonas praėjusių metų pabaigoje paskelbtoje ataskaitoje taip pat teigė, kad Pekinas tikriausiai apsvarstytų galimybę pirmąja panaudoti branduolinį ginklą, jei karinis pralaimėjimas Taivane keltų „rimtą grėsmę“ komunistinio režimo išlikimui.
Kinijos gynybos ministerija pareiškė, kad ji prieštarauja „bet kokiems bandymams išpūsti vadinamąją „Kinijos branduolinę grėsmę“, siekiant apšmeižti ir diskredituoti Kiniją bei sąmoningai klaidinti tarptautinę bendruomenę“.
600 branduolinių galvučių
Kinija plečia ir modernizuoja savo ginklų atsargas greičiau nei bet kuri kita branduolinė valstybė ir yra sukaupusi apie 600 branduolinių galvučių, teigia Čikagoje įsikūrusi ne pelno siekianti organizacija „Atomic Scientists Bulletin“.
Teigiama, kad Kinija turi apie 712 paleidimo įrenginių sausumos raketoms, bet ne visi jie skirti branduoliniams ginklams. Iš šių paleidimo įrenginių 462 gali būti pakrauti raketomis, „kurios gali pasiekti JAV žemyninę dalį“, teigiama ataskaitoje.
Savo ataskaitoje Pentagonas apskaičiavo, kad iki 2030 m. Pekinas turės daugiau nei 1000 veikiančių branduolinių galvučių, nes siekia sukurti didesnę ginkluotąsias pajėgas, turinčias nuo mažos galios tiksliųjų smūgių raketų iki tarpžemyninių balistinių raketų
