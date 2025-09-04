Kalendorius
Rugsėjo 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Kriminalai

Veiksmo filmo vertos gaudynės: neblaivus BMW vairuotojas savo kelionę baigė sumaitotame automobilyje

2025-09-04 19:25 / šaltinis: TV3 laida „Farai“ / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „Farai“ aut.
2025-09-04 19:25

Bendruoju pagalbos numeriu gauta informacija, kad iš baro Jonavoje išvažiavo galimai neblaivus BMW vairuotojas. Policijos pajėgos leidosi ieškoti nurodyto automobilio. Vairuotojas bėgo nuo policijos pareigūnų ir sukėlė rimtą avariją, kurios metu sužalotas ne vienas žmogus.

Bendruoju pagalbos numeriu gauta informacija, kad iš baro Jonavoje išvažiavo galimai neblaivus BMW vairuotojas. Policijos pajėgos leidosi ieškoti nurodyto automobilio. Vairuotojas bėgo nuo policijos pareigūnų ir sukėlė rimtą avariją, kurios metu sužalotas ne vienas žmogus.

REKLAMA
5

Situaciją užfiksavo laidos „Farai“ operatorius.

Pareigūnai gavo informaciją, kad ieškomas galimai neblaivus BMW vairuotojas. Vienas iš policijos ekipažų pastebėjo ieškomą automobilį – pareigūnai nedelsiant apsisuko ir pradėjo vytis BMW, kuris įvažiavo į prekybos centro aikštelę. BMW sureagavo į įjungtus šviesos bei garso signalus ir tvarkingai prisiparkavo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tačiau vos tik policininkės išlipo iš tarnybinio automobilio, BMW pajudėjo iš vietos. Panašu, kad vairuotojas nusprendė, jog lengvas kelias – ne jo kelias ir spruko nuo policijos. Mieste, pilname pėsčiųjų, dviratininkų, paspirtukininkų, automobilių ir kitų eismo dalyvių prasidėjo galimai neblaivaus vairuotojo gaudynės.

REKLAMA
REKLAMA

Dar kelios akimirkos ir lekiantis BMW išniro tiesiai prieš patrulių ekipažą. Vairuotojas net nesiruošė stabdyti ir, aplenkės tarnybinį automobilį, išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą.

REKLAMA

Kaktomuša susidūrė su kitu automobiliu

Dar kelios akimirkos ir kelyje pakilo dulkių debesis – BMW sukėlė avariją – praktiškai kaktomuša rėžėsi į kitą automobilį. Smūgis buvo toks stiprus, kad abi mašinos sukosi ir nučiuožė atgal keliasdešimt metrų. Buvo nedelsiant iškviesti medikai, už vairo sėdėjęs vyriškis – sulaikytas. Bėglys per avariją nenukentėjo, maža to, dar pradėjo priešintis pareigūnams.

REKLAMA
REKLAMA

BMW vairuotojui nustatytas sunkus 2,66 promilių girtumas. Atsakomybės jis nesikratė, nors ir atgailauti nesiruošė. O bėgti nuo policijos jam esą pataręs bičiulis, kuris dabar dėl sužalojimų išvežtas į ligoninę.

„Draugas sako lėk, nes įpūsi“, – pasakojo avarijos kaltininkas.

Kaltas, bet turi pastabų pareigūnams

Raudono BMW vairuotojas sąmoningas, vyras pasitraukė į šalį nuo automobilio ir greičiausiai dėl patirto šoko tikino skausmo nejaučiantis. Avariją sukėlusio mėlyno BMW keleivis – be sąmonės. Vyrui prakirsta galva bei akivaizdžiai prispaustos kojos. Susidūrimo metu visas smūgis teko būtent į keleivio pusę. Kiek toliau stovintis taksi automobilis irgi pateko į autoįvykį – vairuotojui prakirsta akies sritis. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tuo metu sulaikymo patalpoje prasidėjo pageidavimų koncertas. Neblaivus avarijos sukėlėjas pradėjo skųstis patogumų trūkumu. Vyras tikino, kad pareigūnai jį laiko jau 7–8 valandas, nors iš tiesų jis buvo sulaikytas 2–3 valandas.

„Esu nei valgęs, nei gėręs“, – piktinasi avarijos kaltininkas.

Kaip neblaiviam avarijos kaltininkui baigėsi šis nuotykis, sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „Farai“ žiūrėkite ketvirtadieniais 19.30 val. per TV3 Televiziją. 

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.

Gegužės 29 d. Serija 37
Gegužės 22 d. Serija 36
Gegužės 15 d. Serija 35
Gegužės 8 d. Serija 34
Balandžio 24 d. Serija 33
Balandžio 17 d. Serija 32
Balandžio 10 d. Serija 31
Balandžio 3 d. Serija 30
Kovo 27 d. Serija 29
Kovo 20 d. Serija 28
Kovo 13 d. Serija 27
Kovo 6 d. Serija 26
Vasario 27 d. Serija 25
Vasario 20 d. Serija 24
Vasario 13 d. Serija 23
Vasario 6 d. Serija 22
Sausio 30 d. Serija 21
Sausio 23 d. Serija 20
Sausio 16 d. Serija 19
Sausio 9 d. Serija 18
Sausio 2 d. Serija 17
Gruodžio 19 d. Serija 16
Gruodžio 12 d. Serija 15
Gruodžio 5 d. Serija 14
Lapkričio 28 d. Serija 13
Lapkričio 21 d. Serija 12
Lapkričio 14 d. Serija 11
Lapkričio 7 d. Serija 10
Spalio 31 d. Serija 9
Spalio 24 d. Serija 8
Spalio 17 d. Serija 7
Spalio 10 d. Serija 6
Spalio 3 d. Serija 5
Rugsėjo 26 d. Serija 4
Rugsėjo 19 d. Serija 3
Rugsėjo 12 d. Serija 2
Rugsėjo 5 d. Serija 1
Gegužės 30 d. Serija 36
Gegužės 23 d. Serija 35
Gegužės 16 d. Serija 34
Gegužės 9 d. Serija 33
Gegužės 2 d. Serija 32
Balandžio 25 d. Serija 31
Balandžio 18 d. Serija 30
Balandžio 11 d. Serija 29
Balandžio 4 d. Serija 28
Kovo 28 d. Serija 27
Kovo 21 d. Serija 26
Kovo 14 d. Serija 25
Kovo 7 d. Serija 24
Vasario 29 d. Serija 23
Vasario 15 d. Serija 22
Vasario 8 d. Serija 21
Vasario 1 d. Serija 20
Sausio 25 d. Serija 19
Sausio 18 d. Serija 18
Sausio 11 d. Serija 17
Sausio 4 d. Serija 16
Gruodžio 28 d. Serija 15
Gruodžio 14 d. Serija 14
Gruodžio 7 d. Serija 13
Lapkričio 30 d. Serija 12
Lapkričio 23 d. Serija 11
Lapkričio 16 d. Serija 10
Lapkričio 9 d. Serija 9
Spalio 26 d. Serija 8
Spalio 12 d. Serija 6
Spalio 5 d. Serija 5
Rugsėjo 28 d. Serija 4
Rugsėjo 21 d. Serija 3
Rugsėjo 14 d. Serija 2
Rugsėjo 7 d. Serija 1
Birželio 1 d. Serija 37
Gegužės 25 d. Serija 36
Gegužės 18 d. Serija 35
Gegužės 11 d. Serija 34
Gegužės 4 d. Serija 33
Balandžio 27 d. Serija 32
Balandžio 20 d. Serija 31
Balandžio 13 d. Serija 30
Balandžio 6 d. Serija 29
Kovo 30 d. Serija 28
Kovo 23 d. Serija 27
Kovo 16 d. Serija 26
Kovo 9 d. Serija 25
Kovo 2 d. Serija 24
Vasario 9 d. Serija 23
Vasario 2 d. Serija 22
Sausio 26 d. Serija 21
Sausio 19 d. Serija 20
Sausio 12 d. Serija 19
Sausio 5 d. Serija 18
Gruodžio 29 d. Serija 17
Gruodžio 22 d. Serija 16
Gruodžio 15 d. Serija 15
Gruodžio 8 d. Serija 14
Gruodžio 1 d. Serija 13
Lapkričio 24 d. Serija 12
Lapkričio 17 d. Serija 11
Lapkričio 10 d. Serija 10
REKLAMA
Farai... aij, nu tiek to
Farai... aij, nu tiek to
2025-09-04 20:12
BMW vairuotojas. Aš tą fruktą pažystu. Ans čia dažnai sportinyku ir sveikuoliu apsimeta. Nežinau ar turi tą BMW. Greičiausiai su Dacia varinėja.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (5)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų