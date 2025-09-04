Veiksmo filmo vertos gaudynės: neblaivus BMW vairuotojas savo kelionę baigė sumaitotame automobilyje

Situaciją užfiksavo laidos „Farai“ operatorius.
Pareigūnai gavo informaciją, kad ieškomas galimai neblaivus BMW vairuotojas. Vienas iš policijos ekipažų pastebėjo ieškomą automobilį – pareigūnai nedelsiant apsisuko ir pradėjo vytis BMW, kuris įvažiavo į prekybos centro aikštelę. BMW sureagavo į įjungtus šviesos bei garso signalus ir tvarkingai prisiparkavo.
Tačiau vos tik policininkės išlipo iš tarnybinio automobilio, BMW pajudėjo iš vietos. Panašu, kad vairuotojas nusprendė, jog lengvas kelias – ne jo kelias ir spruko nuo policijos. Mieste, pilname pėsčiųjų, dviratininkų, paspirtukininkų, automobilių ir kitų eismo dalyvių prasidėjo galimai neblaivaus vairuotojo gaudynės.
Dar kelios akimirkos ir lekiantis BMW išniro tiesiai prieš patrulių ekipažą. Vairuotojas net nesiruošė stabdyti ir, aplenkės tarnybinį automobilį, išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą.
Kaktomuša susidūrė su kitu automobiliu
Dar kelios akimirkos ir kelyje pakilo dulkių debesis – BMW sukėlė avariją – praktiškai kaktomuša rėžėsi į kitą automobilį. Smūgis buvo toks stiprus, kad abi mašinos sukosi ir nučiuožė atgal keliasdešimt metrų. Buvo nedelsiant iškviesti medikai, už vairo sėdėjęs vyriškis – sulaikytas. Bėglys per avariją nenukentėjo, maža to, dar pradėjo priešintis pareigūnams.
BMW vairuotojui nustatytas sunkus 2,66 promilių girtumas. Atsakomybės jis nesikratė, nors ir atgailauti nesiruošė. O bėgti nuo policijos jam esą pataręs bičiulis, kuris dabar dėl sužalojimų išvežtas į ligoninę.
„Draugas sako lėk, nes įpūsi“, – pasakojo avarijos kaltininkas.
Kaltas, bet turi pastabų pareigūnams
Raudono BMW vairuotojas sąmoningas, vyras pasitraukė į šalį nuo automobilio ir greičiausiai dėl patirto šoko tikino skausmo nejaučiantis. Avariją sukėlusio mėlyno BMW keleivis – be sąmonės. Vyrui prakirsta galva bei akivaizdžiai prispaustos kojos. Susidūrimo metu visas smūgis teko būtent į keleivio pusę. Kiek toliau stovintis taksi automobilis irgi pateko į autoįvykį – vairuotojui prakirsta akies sritis.
Tuo metu sulaikymo patalpoje prasidėjo pageidavimų koncertas. Neblaivus avarijos sukėlėjas pradėjo skųstis patogumų trūkumu. Vyras tikino, kad pareigūnai jį laiko jau 7–8 valandas, nors iš tiesų jis buvo sulaikytas 2–3 valandas.
„Esu nei valgęs, nei gėręs“, – piktinasi avarijos kaltininkas.
Kaip neblaiviam avarijos kaltininkui baigėsi šis nuotykis, sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.