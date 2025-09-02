Policija prašo pagalbos: dingo vyras, gali sunkiai orientuotis

Rugsėjo 1 d. apie 14.00 val., iš Aknystos socialinės globos namų, esančių Anykščių r., Debeikių sen., Aknystų k., Dvaro g. 2 išėjo Francišekas Zbignevas Ilikovičius (gim. 1936 m.) ir negrįžo. Vyras buvo apsivilkęs pilkomis kelnėmis, pilku džemperiu (ant nugaros mėlynas užrašas „Adidas“), avėjo gumines šlepetes.
Senolis linkęs eiti važiuojamąja kelio dalimi, sunkiai kalbantis.
Asmenis, galinčius suteikti informacijos apie dingusį vyrą ar žinančius jo buvimo vietą, prašome pranešti Utenos aps. VPK Anykščių r. PK pareigūnams mob. tel. +370 686 56 730 arba skubiosios pagalbos tarnybų telefonu 112.
