Kalendorius
Rugsėjo 2 d., antradienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Aštuoniasdešimtmetė įsimylėjo apsišaukėlį astronautą: neteko didelės sumos pinigų

2025-09-02 12:57 / šaltinis: ELTA
2025-09-02 12:57

Antradienį policija pranešė, kad viena aštuoniasdešimtmetė japonė, įsimylėjusi internete sutiktą apsišaukėlį astronautą, kuris prašė jos padėti užkirsti kelią krizei kosminiame laive, buvo apgauta ir neteko tūkstančių dolerių.

Sukčiai (nuotr. SCANPIX, BNS)

Antradienį policija pranešė, kad viena aštuoniasdešimtmetė japonė, įsimylėjusi internete sutiktą apsišaukėlį astronautą, kuris prašė jos padėti užkirsti kelią krizei kosminiame laive, buvo apgauta ir neteko tūkstančių dolerių.

REKLAMA
1

Nelaimėlė iš Japonijos šiaurinės Hokaido salos liepą socialiniuose tinkluose susipažino su sukčiumi, kuris prisistatė esąs astronautu, naujienų agentūrai AFP sakė vietos policijos pareigūnas, šį atvejį pavadindamas „romantiška afera“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Porai apsikeitus keletu žinučių, sukčius vieną dieną parašė, kad „dabar yra kosmose kosminiame laive“, bet yra „puolamas ir jam reikia deguonies“, paaiškino pareigūnas.

REKLAMA
REKLAMA

Tada sukčius paprašė jos jam internetu pervesti pinigų, kad padėtų nusipirkti deguonies, ir sėkmingai išviliojo iš jos apie 1 mln. jenų (6 700 JAV dolerių).

REKLAMA

Moteris gyvena viena ir bendraujant internetu pradėjo jausti jam romantiškus jausmus, cituodama tyrimą atliekančius šaltinius pranešė vietos žiniasklaida, įskaitant kanalą „Hokkaido Broadcasting“.

„Jei kažkas, su kuo susipažinote socialiniuose tinkluose, iš jūsų prašo grynųjų pinigų, būkite budrūs – tai gali būti sukčiai, todėl praneškite apie tai policijai“, – sakė pareigūnas.

REKLAMA
REKLAMA

Pasaulio banko duomenimis, Japonijos gyventojai – antri pagal amžių pasaulyje po mažyčio Monako, o vyresnio amžiaus žmonės dažnai tampa įvairių formų organizuoto sukčiavimo aukomis.

Vienas iš mėgstamiausių sukčiavimo būdų – „tai aš“, kai nusikaltėliai apsimeta į bėdą patekusiais šeimos nariais, kad iš aukos išviliotų pinigų.

Policija įspėjo, kad vyresnio amžiaus žmonės taip pat gali būti įkalbinėjami naudotis bankomatais, kad gautų neegzistuojančias draudimo įmokų ar pensijų „kompensacijas“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų