TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje girtas vyras sviedė peilį į policijos pareigūną

2025-08-31 10:54
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-08-31 10:54

Vilniuje ir Kaune šeštadienį buvo pasikėsinta į policijos pareigūnus, vienam jų prireikė medikų pagalbos, praneša policija.

Policija BNS Foto

Vilniuje ir Kaune šeštadienį buvo pasikėsinta į policijos pareigūnus, vienam jų prireikė medikų pagalbos, praneša policija.

0

Policijos departamento duomenimis, apie 3 val. 35 min., Kaune, Europos prospekte, neblaivus (0,91 prom.) vyras, gimęs 1975 m., siekė išvengti administracinės atsakomybės už Kelių eismo taisyklių pažeidimą, bandė pasišalinti ir sužalojo pareigūnę, gimusią 2003 m. 

Nukentėjusiajai buvo suteikta medikų pagalba ligoninėje, šiuo metu ji gydosi ambulatoriškai.

Taip pat šeštadienį, apie 21 val. 50 min., sostinėje, A. Kojelavičiaus gatvėje, prie visuomeninio transporto sustojimo stotelės, neblaivus (1,58 prom.) vyras, gimęs 1990 m., tyčia metė virtuvinį peilį į link jo ėjusį pareigūną, taip pat gimusį 1990 m. 

Anot policijos, pareigūnas nebuvo sužalotas, o į jo sveikatą pasikėsinęs vyras uždarytas į areštinę.

Dėl abiejų įvykių pradėti ikiteisminiai tyrimai pagal Baudžiamojo Kodekso 286 str. – dėl pasipriešinimo valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui.

