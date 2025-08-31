Sujudimas Alytaus rajone: peiliu sužalotas vyras

Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 10 val. 40 min. į Alytaus ligoninę pristatytas ir dėl sužalojimų paguldytas vyras, gimęs 1995 m. Nukentėjusysis teigė, kad apie 8 val. 40 min. Cigoniškių k. miške jį peiliu sužalojo nepažįstamas asmuo.
Policija įtariamąjį, gimusį 1983 m., uždarė į ilgalaikio sulaikymo patalpas, pas jį taip pat buvo rasta dėžutė su galimai narkotinėmis medžiagomis.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo ir neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
