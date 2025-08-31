Kalendorius
Rugpjūčio 31 d., sekmadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Sujudimas Alytaus rajone: peiliu sužalotas vyras

2025-08-31 10:46 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-08-31 10:46

Alytaus rajone, Cigoniškių kaime esančiame miške, šeštadienį peiliu sužalotas vyras, informavo policija.

Policija. ELTA / Andrius Ufartas

Alytaus rajone, Cigoniškių kaime esančiame miške, šeštadienį peiliu sužalotas vyras, informavo policija.

REKLAMA
0

Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 10 val. 40 min. į Alytaus ligoninę pristatytas ir dėl sužalojimų paguldytas vyras, gimęs 1995 m. Nukentėjusysis teigė, kad apie 8 val. 40 min. Cigoniškių k. miške jį peiliu sužalojo nepažįstamas asmuo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Policija įtariamąjį, gimusį 1983 m., uždarė į ilgalaikio sulaikymo patalpas, pas jį taip pat buvo rasta dėžutė su galimai narkotinėmis medžiagomis.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo ir neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų