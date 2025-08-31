Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje ir Anykščių rajone iš upių ištraukti du skenduoliai

2025-08-31 10:43 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-08-31 10:43

Vilniuje ir Anykščių rajone šeštadienį rasti ir iš upių ištraukti dviejų skenduolių kūnai, praneša policija.

Asociatyvi (BNS/nuotr. tv3.lt)
6

Vilniuje ir Anykščių rajone šeštadienį rasti ir iš upių ištraukti dviejų skenduolių kūnai, praneša policija.

0

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 22 val. 35 min., A. Goštauto gatvėje iš Neries upės ištrauktas mirusio nenustatytos tapatybės apie 40 m. amžiaus vyro kūnas be išorinių smurto žymių.

Nelaimė: Vilniuje nuo Baltojo tilto nukrito žmogus
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Nelaimė: Vilniuje nuo Baltojo tilto nukrito žmogus

Tuo metu Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas informavo, kad Anykščių rajone iš Šventosios upės narai gelbėtojai ištraukė vyro, gimusio 1980 m., kūną.

Dėl abiejų įvykių pradėti ikiteisminiai tyrimai mirties priežasčiai nustatyti. 

