Vilniuje ir Anykščių rajone iš upių ištraukti du skenduoliai

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 22 val. 35 min., A. Goštauto gatvėje iš Neries upės ištrauktas mirusio nenustatytos tapatybės apie 40 m. amžiaus vyro kūnas be išorinių smurto žymių.
Tuo metu Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas informavo, kad Anykščių rajone iš Šventosios upės narai gelbėtojai ištraukė vyro, gimusio 1980 m., kūną.
Dėl abiejų įvykių pradėti ikiteisminiai tyrimai mirties priežasčiai nustatyti.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!