TV3 Žinios. Uždaryta siena su Baltarusija; Aiškėja naujas kandidatas į KAM ministrus?; Maistas toliau brangs

Socdemų planas į krašto apsaugos ministrus pasiūlyti susisiekimo ministrą žlugo tą pačią dieną. Dabar, TV3 žiniomis, premjerė svarsto socialdemokrato Seime Roberto Kauno kandidatūrą. Kaunas – politikos naujokas, iki šiol su politika bendro turėjęs tik tiek, kad vienerius metus dirba Seime, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete. Opozicija piktinasi, kad socdemai į ypač atsakingas pareigas traukia niekam nežinomus ir patirties mažai turinčius politikus. Konservatoriai tikina, kad prezidentas siūlo savo patarėją Deividą Matulionį. Apžvalgininkas stebisi, kaip neigiamai į prezidentūros žmones žvelgiantys socdemai patys, nors didžiausia partija šalyje, tiesiog neturi jokių profesionalių žmonių, kuriuos galėtų siūlyti.
Maisto kainų lygis Lietuvoje jau prilygsta ES vidurkiui, o pienas, kiaušiniai, aliejus, net duona jau brangesni. Tačiau lietuvio atlyginimas – perpus mažesnis už vidutinio europiečio. Tad pirkėjai tokia neteisybe piktinasi. Tačiau Lietuvos bankas gerų žinių neturi ir prognozuoja, kad maistas Lietuvoje ir toliau brangs ir dar labiau nutols nuo ES vidurkio.
