Kalendorius
Rugpjūčio 31 d., sekmadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Sukčiai nesnaudžia: iš trijų žmonių išviliota beveik 12 tūkst. eurų

2025-08-31 09:39 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-08-31 09:39

Sukčiai iš trijų žmonių Vilniuje ir Alytuje išviliojo 11,4 tūkst. eurų.  

Pinigai (nuotr. BNS)

Sukčiai iš trijų žmonių Vilniuje ir Alytuje išviliojo 11,4 tūkst. eurų.  

REKLAMA
0

Pasak policijos, šeštadienį, apie 9 val. 50 min. Vilniuje, Žirmūnų g. į butą užėjusi nepažįstama moteris  prisistatė esanti pensijų fondo darbuotoja ir pavogė 2 tūkst. eurų.

Tą pačią dieną į policiją kreipėsi 1952 metais gimusi moters ir nurodė, kad iš jos buvo išviliota didelė pinigų suma.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jos, penktadienį, apie 12 val. 57 min. būnant namuose paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys, kurie prisistatė telekomunikacijų įmonės, banko bei policijos darbuotojais, kurie išviliojo 7 tūkst. eurų.

Alytaus policija gavo 1941 metais gimusios moters pareiškimą, kad šeštadienį jai irgi skambino elektros tinklų bei policijos darbuotojais prisistatę nepažįstami asmenys, kurie išviliojo 2,4 tūkst. eurų.

Pradėti ikiteisminis tyrimai dėl vagystės ir sukčiavimo.  

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų