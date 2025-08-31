Vilniuje areštinės kameroje – muštynės

Vilniuje areštinės kameroje įvyko poros sulaikytųjų muštynės.
Policija nurodo, kad šeštadienį, apie 22 val. 30 min. T. Ševčenkos g. esančiame Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinės kameroje susimušė du sulaikytieji.
Dėl grasinimų nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą sulaikytas 1979 metais gimęs vyriškis sumušė už kelių eismo taisyklių pažeidimą sulaikytą 1982 metais gimusį vyrą.
Pastarasis, suteikus medicininę pagalbą, grąžintas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nesunkus sveikatos sutrikdymapagal LR BK 138 str. 1 d.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!