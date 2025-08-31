Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje areštinės kameroje – muštynės

2025-08-31 09:35 / šaltinis: BNS
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-08-31 09:35
Policija. BNS Foto
1

Vilniuje areštinės kameroje įvyko poros sulaikytųjų muštynės. 

Policija nurodo, kad šeštadienį, apie 22 val. 30 min. T. Ševčenkos g. esančiame Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinės kameroje susimušė du sulaikytieji.

Dėl grasinimų nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą sulaikytas 1979 metais gimęs vyriškis sumušė už kelių eismo taisyklių pažeidimą sulaikytą 1982 metais gimusį vyrą.

Pastarasis, suteikus medicininę pagalbą, grąžintas į areštinę.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nesunkus sveikatos sutrikdymapagal LR BK 138 str. 1 d.

