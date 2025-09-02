Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Nufilmavo gaudynes Mažeikių rajone: teisės vairuoti neturintis vyras bandė pasprukti nuo policijos

2025-09-02 10:48
2025-09-02 10:48

Telšių policijos ir prokuratūros pareigūnai vos savaitę užtruko tirdami neblaivaus vairavusio vairuotojo bylą – ikiteisminiam tyrimui vadovaujanti Telšių apylinkės prokuratūros prokurorė antradienį kreipėsi į teismą dėl bylos baigimo ir jos nagrinėjimo teisme pagreitinto proceso tvarka.

Telšių policijos ir prokuratūros pareigūnai vos savaitę užtruko tirdami neblaivaus vairavusio vairuotojo bylą – ikiteisminiam tyrimui vadovaujanti Telšių apylinkės prokuratūros prokurorė antradienį kreipėsi į teismą dėl bylos baigimo ir jos nagrinėjimo teisme pagreitinto proceso tvarka.

1

Kaip skelbia Telšių apskrities policija, rugpjūčio 26 dieną, apie 15 val., Mažeikių rajone, Tirkšlių miestelyje, policijos pareigūnai sulaikė neblaivų, teisės vairuoti neturintį vyrą, gim. 1967 m.

Jis nepakluso teisėtiems reikalavimams sustoti ir bandė pabėgti nuo pareigūnų.

Apie 14 val.  buvo gautas pranešėjos skambutis informavęs apie neblaivų vyrą, sėdintį „Volvo V40" automobilyje. Netrukus automobilis buvo pastebėtas važiuojantis Dariaus ir Girėno gatve Tirkšliuose. Policijos pareigūnai, važiuodami tarnybiniu automobiliu, įjungė šviesos ir garso signalus bei per garsiakalbį reikalavo vairuotoją sustoti. Tačiau pastarasis į pareigūnų reikalavimus nereagavo – padidino greitį ir toliau važiavo.

Vairuotojas, manevruodamas per visą kelio plotį, akivaizdžiai vengė būti sustabdytas. Persekiojimas tęsėsi iki Spurganų kaimo ir toliau link Geidžių kaimo. Ties Geidžių kaimo Tirkšlių gatve, prie 24 namo, pareigūnams pavyko aplenkti „Volvo" ir užblokuoti jam kelią. Vairuotojas buvo sulaikytas.

Sulaikytajam buvo atliktas alkoholio kiekio patikrinimas – pirmuoju pūtimu nustatytas 3,16 prom., girtumas, antruoju – net 3,25 promilės. Paaiškėjo, kad vyras neturi teisės vairuoti. Jo vairuotas automobilis neapdraustas privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu, neįregistruotas ir neatlikta techninė apžiūra.

Vyras savo kaltę pripažino ir gailėjosi. Jam surašyti administracinių nusižengimų protokolai, taip pat pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl transporto priemonės vairavimo būnant neblaiviam (daugiau nei 1,51 prom.).

Automobilis nuvežtas į saugojimo aikštelę, įtariamasis perduotas policijos pareigūnams tolimesniems veiksmams atlikti.

„Vairavimas apsvaigus – ne tik neatsakingas, bet ir pavojingas veiksmas, galintis kainuoti gyvybę jums ar kitiems eismo dalyviams. Neturite teisės vairuoti? Nesėskite prie vairo – tai nusikaltimas, už kurį gresia griežta atsakomybė. Raginame gyventojus nelikti abejingais ir, pastebėjus galimai neblaivius vairuotojus ar kitus pavojingus eismo dalyvius, nedelsiant pranešti bendruoju pagalbos numeriu 112. Būkime atsakingi – saugokime save ir kitus. Keliuose – ne vieta rizikai‘, – ragina Telšių policija.

