  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Siaubas Kaune: po susidūrimo su „Audi“ žuvo motociklininkas

2025-09-02 20:09
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-02 20:09

Antradienio vakarą Kaune, Žemaičių plente ir Šarkuvos g. sankryžoje, įvyko tragiška avarija.

Siaubas Kaune: po susidūrimo su „Audi“ žuvo motociklininkas (nuotr. skaitytojo)
8

Antradienio vakarą Kaune, Žemaičių plente ir Šarkuvos g. sankryžoje, įvyko tragiška avarija.

10

Kaip praneša Policijos departamentas, apie 18 val. 42 min. susidūrė automobilis „Audi Q5“ ir motociklas, vairuojamas 1985 gim. vyro. Nuo smūgio kliudytas dar vienas automobilis „Audi Q5“.

Avarija Kaune
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Avarija Kaune

Avarijos baigtis tragiška

Tą pačią dieną, apie 20 val. nuo patirtų sužalojimų motociklininkas, GMP darbuotojų gaivinamas, mirė.

Įvykis tiriamas.

