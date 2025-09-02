Siaubas Kaune: po susidūrimo su „Audi“ žuvo motociklininkas

Kaip praneša Policijos departamentas, apie 18 val. 42 min. susidūrė automobilis „Audi Q5“ ir motociklas, vairuojamas 1985 gim. vyro. Nuo smūgio kliudytas dar vienas automobilis „Audi Q5“.
Avarijos baigtis tragiška
Tą pačią dieną, apie 20 val. nuo patirtų sužalojimų motociklininkas, GMP darbuotojų gaivinamas, mirė.
Įvykis tiriamas.
