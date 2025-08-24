Pamatę, kuo užsiima komiškais vaizdo įrašais išgarsėjęs Justas, nustemba ne vienas: sunku atitraukti akis

Naujienų portalui tv3.lt Justas Pečeliūnas atvirai prabilo apie mažai kam žinomą savo talentą – piešimą.
Prakalbo apie talentą
Justas Pečeliūnas socialiniame tinkle žinomas dėl šmaikščių vaizdo įrašų kūrimo, tačiau vyras turi ir dar vieną talentą – piešti.
„Nuo ankstyvos vaikystės užsiimu menine veikla. Visa mano šeima – susijusi su menu: tėtis labai gražiai tapo, sesuo – floristė, tad ir man tai tapo artima. Pastebėjau, kad turiu gabumų piešime – man tai sekėsi. Iš pradžių rimtai tuo neužsiėmiau, bet penktoje klasėje pradėjau lankyti Panevėžio dailės mokyklą, kurią ir baigiau“, – pasakojo jis.
Tęsdamas pokalbį apie piešimą, Justas atskleidė, kad yra nupiešęs ne vieną žinomą moterį: „Vėliau supratau, kad man visai gerai sekasi piešti portretus. Pabandžiau vieną, kitą – ir patiko. Esu piešęs tiek žinomus, tiek nežinomus žmones. Kartais gaudavau ir užsakymų. Esu piešęs Ericą Jennings ir Jazzu.“
Tiesa, šiuo metu vyras yra kiek pristabdęs šią veiklą: „Šiuo metu nebepriimu užsakymų, nebent mama paprašo. Anksčiau jų būdavo daugiau – kai buvau jaunesnis, norėjau užsidirbti. Dabar tarsi šiek tiek primiršau tą amatą – šiuo metu labiau mėgstu tapyti. Tai mano hobis, bet jam reikia daug pasiruošimo. Galbūt jau „atsipiešiau“ savo, bet neatmetu, kad vėl kada nors grįš noras piešti.“
Pasak Justo, anksčiau jis savo gyvenimą siejo tik su piešimu, tačiau viskas pasisuko kiek kita linkme.
„Vaikystėje galvojau, kad būsiu piešėjas, bet netikėtai nuėjau į teatro mokyklą, ir tai pakeitė mano kelią. Tada dar net neįsivaizdavau, kad save galima reikšti kitaip, ne tik per piešinius“, – šyptelėjo jis.
Pasiteiravus, ar būtent šeimos nariai jį skatino sieti gyvenimą su menu bei piešimu, Justas tikino, kad iš tėvų jokio spaudimo nejautė: „Tiesa, niekas iš šeimos manęs neskatino piešti ar eiti į dailės mokyklą – nei tėtis, nei sesuo. Jie buvo kaip pavyzdys, bet sprendimą priėmiau pats – tiesiog norėjau to.“
J. Pečeliūnas su šypsena veide prisimena ir dieną, kuomet Jazzu įteikė savo pieštą piešinį su jos portretu: „Pamenu, kai man buvo apie 16 metų, nupiešiau portretą Jazzu. Nuėjau į jos koncertą ir padovanojau piešinį. Ji jį iškėlė scenoje ir parodė visiems. Vėliau sulaukiau daug palaikymo iš klasiokų ir mokytojų – tai labai įkvėpė, užkūrė azartą kurti toliau.“
Tiesa, kaip pats pasakojo Justas, daugelis nustemba sužinoję apie jo talentą piešti: „Buvo ir nuostabos, kai pasidalinau savo piešiniais socialiniuose tinkluose – žmonės nustebo, kad piešiu.“
