Kalendorius
Rugsėjo 22 d., pirmadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Rokiškio lengvaatlečiai Latvijoje pateko tarp prizininkų

2025-09-22 10:30 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-22 10:30

Rokiškio lengvaatlečiai šeštadienį dalyvavo Kouknesės (Latvija) metimų taurės varžybose.

Diskai | Scanpix nuotr.

Rokiškio lengvaatlečiai šeštadienį dalyvavo Kouknesės (Latvija) metimų taurės varžybose.

REKLAMA
0

Geriausiai tarp lietuvių pasirodė Brigita Butylkinaitė (jaunutės, kūjis, 3 kg, 40.18), Otas Viliūnas (jauniai, kūjis, 5 kg, 56.55) ir Simas Žindulis (jaunučiai, kūjis, 4 kg, 37.74). Visi jie užėmė antrąsias vietas.

Treti buvo Domas Kavoliūnas (jaunučiai, kūjis, 4 kg, 37.38), Kornelija Kuizinaitė (mergaitės, kūjis, 2 kg, 26/28), Majus Lašas (jauniai, kūjis, 5 kg, 51.89), O. Viliūnas (jauniai, diskas, 1.5 kg, 47.04), Viltė Zolobaitė (jaunutės, kūjis, 3 kg, 34.46) ir Simas Žindulis (jaunučiai, rutulys, 4 kg, 13.70).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų