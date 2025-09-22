Rokiškio lengvaatlečiai Latvijoje pateko tarp prizininkų

Geriausiai tarp lietuvių pasirodė Brigita Butylkinaitė (jaunutės, kūjis, 3 kg, 40.18), Otas Viliūnas (jauniai, kūjis, 5 kg, 56.55) ir Simas Žindulis (jaunučiai, kūjis, 4 kg, 37.74). Visi jie užėmė antrąsias vietas.
Treti buvo Domas Kavoliūnas (jaunučiai, kūjis, 4 kg, 37.38), Kornelija Kuizinaitė (mergaitės, kūjis, 2 kg, 26/28), Majus Lašas (jauniai, kūjis, 5 kg, 51.89), O. Viliūnas (jauniai, diskas, 1.5 kg, 47.04), Viltė Zolobaitė (jaunutės, kūjis, 3 kg, 34.46) ir Simas Žindulis (jaunučiai, rutulys, 4 kg, 13.70).
