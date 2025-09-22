Karolina Bliujūtė pradėjo NCAA kroso bėgimo sezoną

Kalifornijoje CBU universitete studijuojanti Karolina Bliujūtė jau dalyvavo dviejose varžybose. San Diege 5 km nubėgusi per 17 min. 53.1 sek. ji užėmė penktą vietą, o praėjusį savaitgalį Minesotos valstijoje buvo septinta – 6 km, 21:55.2.
Minesotos valstijoje greičiausiai bėgo Jadyn Keeler (20:57.3). Antra atbėgo Ali Weimer (21:00.9), trečia liko Helena Mees (21:41.5).
