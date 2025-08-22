Džordana Butkutė gavo išskirtinį įvertinimą: scenoje ji jau beveik 40 metų

Atlikėja savo karjerą pradėjo prieš beveik 40 metų, o per tiek laiko scenoje spėjo užsitarnauti didžiulio gerbėjų būrio simpatijas.
Šlovės tako istorija prasidėjo 1998-aisiais, kai jis buvo atidarytas garsiajame festivalyje „Benai, plaukiam į Nidą“. Nuo pat pirmųjų dienų jis tapo gyvu traukos tašku, kuriame susitinka muzikos istorija ir dabartis. Šalia Nidos uosto nutiestame Šlovės take švyti vardai tų, kurie kūrė ir tebekuria lietuviškos scenos istoriją – nuo Vytauto Kernagio ir Veronikos Povilionienės iki Andriaus Mamontovo, Marijono Mikutavičiaus, „Hiperbolės“, Monikos Liu ir kitų.
Džordanos Butkutės vardas Šlovės take – tai ne tik duoklė jos ilgamečiam populiarumui, bet ir atlikėjos nepaprasto kūrybinio kelio įprasminimas. Jos balsas – vienas tų, kurį pažįsta kone kiekvienas, jos dainos – kartų emocinis fonas, lydėjęs tiek neramų jaunystės šėlsmą, tiek brandą.
„Manau, kad tai svarbu ir reikšminga, ko gero, kiekvienam atlikėjui. Tai pripažinimas. Jo kūrybinio kelio įvertinimas ir tam tikra prasme įamžinimas“, – sako Džordana Butkutė.
Įvertinimą gavo ir kiti atlikėjai
Savo įspaudus take paliko ir grupės „Vairas“ bei grupės „Rondo“ nariai. Pastarieji į šį įvertinimą žvelgia su jiems būdingu santūrumu ir šiluma. Prieš kelis dešimtmečius grupės istoriją pradėjo kurti broliai Alvidas ir Gintautas Tautkai – nuo jų prasidėjo kelias, kuris, nepaisant besikeičiančių veidų, tęsiasi iki šiol. Ilgą laiką „Rondo“ įkūrėjai būtent Nidoje vasaromis ruošdavo daugelį naujų grupės programų.
„Kai pradėjome muzikuoti, negalvojome nei apie šlovę, nei apie takus – galvojome tik apie dainas. Ir dabar jos vėl atvedė mus čia. Mums tai lyg padėka už ištikimybę muzikai ir klausytojams. Labai jautrus momentas“, – sako dabartiniai grupės nariai.
