Kalendorius
Rugpjūčio 22 d., penktadienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Džordana Butkutė gavo išskirtinį įvertinimą: scenoje ji jau beveik 40 metų

2025-08-22 19:32 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-22 19:32

Lietuvos muzikos žvaigždė Džordana Butkutė gavo neeilinį įvertinimą – jos delno įspaudo plokštė papildė Šlovės taką Nidoje. Tokio pripažinimo muzikos ikona susilaukė už beveik keturis dešimtmečius Lietuvos muzikos scenoje.

Džordana Butkutė (nuotr. asm. archyvo)
5

Lietuvos muzikos žvaigždė Džordana Butkutė gavo neeilinį įvertinimą – jos delno įspaudo plokštė papildė Šlovės taką Nidoje. Tokio pripažinimo muzikos ikona susilaukė už beveik keturis dešimtmečius Lietuvos muzikos scenoje.

REKLAMA
1

Atlikėja savo karjerą pradėjo prieš beveik 40 metų, o per tiek laiko scenoje spėjo užsitarnauti didžiulio gerbėjų būrio simpatijas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Džordana Butkutė grįžta į klaipėdiečių glėbį
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Džordana Butkutė grįžta į klaipėdiečių glėbį

Šlovės tako istorija prasidėjo 1998-aisiais, kai jis buvo atidarytas garsiajame festivalyje „Benai, plaukiam į Nidą“. Nuo pat pirmųjų dienų jis tapo gyvu traukos tašku, kuriame susitinka muzikos istorija ir dabartis. Šalia Nidos uosto nutiestame Šlovės take švyti vardai tų, kurie kūrė ir tebekuria lietuviškos scenos istoriją – nuo Vytauto Kernagio ir Veronikos Povilionienės iki Andriaus Mamontovo, Marijono Mikutavičiaus, „Hiperbolės“, Monikos Liu ir kitų.

REKLAMA
REKLAMA

Džordanos Butkutės vardas Šlovės take – tai ne tik duoklė jos ilgamečiam populiarumui, bet ir atlikėjos nepaprasto kūrybinio kelio įprasminimas. Jos balsas – vienas tų, kurį pažįsta kone kiekvienas, jos dainos – kartų emocinis fonas, lydėjęs tiek neramų jaunystės šėlsmą, tiek brandą.

REKLAMA

„Manau, kad tai svarbu ir reikšminga, ko gero, kiekvienam atlikėjui. Tai pripažinimas. Jo kūrybinio kelio įvertinimas ir tam tikra prasme įamžinimas“, – sako Džordana Butkutė.

Įvertinimą gavo ir kiti atlikėjai

Savo įspaudus take paliko ir grupės „Vairas“ bei grupės „Rondo“ nariai. Pastarieji į šį įvertinimą žvelgia su jiems būdingu santūrumu ir šiluma. Prieš kelis dešimtmečius grupės istoriją pradėjo kurti broliai Alvidas ir Gintautas Tautkai – nuo jų prasidėjo kelias, kuris, nepaisant besikeičiančių veidų, tęsiasi iki šiol. Ilgą laiką „Rondo“ įkūrėjai būtent Nidoje vasaromis ruošdavo daugelį naujų grupės programų.

„Kai pradėjome muzikuoti, negalvojome nei apie šlovę, nei apie takus – galvojome tik apie dainas. Ir dabar jos vėl atvedė mus čia. Mums tai lyg padėka už ištikimybę muzikai ir klausytojams. Labai jautrus momentas“, – sako dabartiniai grupės nariai.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų