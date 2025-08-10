Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Praeities kadre – žinoma šalies moteris: ar atpažįstate?

2025-08-10 10:25 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-10 10:25

Visuomet malonu pasižvalgyti į vaikystės nuotraukas ir pasmalsauti, kaip žinomi žmonės atrodė, kai dar tik žengė pirmuosius gyvenimo žingsnius. Galimybių pamatyti nostalgiškus kadrus netrūksta.

Štai prieš kurį laiką TV3 laidos „Žvaigždžių žvaigždutės“ žiūrovai ir dalyviai sulaukė įdomios užduoties – spėlioti, kas užfiksuotas parodytoje vaikystės nuotraukoje. Miela, šviesiaplaukė mergaitė su šypsena veide sukėlė diskusijų bangą.

Po keleto spėjimų paaiškėjo, kad nuotraukoje – viena garsiausių Lietuvos atlikėjų Džordana Butkutė.

Viena garsiausių atlikėjų

D. Butkutė yra viena ryškiausių Lietuvos muzikos scenos žvaigždžių. Savo muzikinę karjerą ji pradėjo dar devintajame dešimtmetyje ir nuo to laiko tapo nepakeičiama pop bei roko muzikos scenos figūra.

Jos dainos, tokios kaip „Nemylėjau tavęs“, „Vienas namuose“ ar „Dėl tavęs“, tapo tikrais hitais, kuriuos dainuoja kelios kartos.

D. Butkutė gimė 1968 m. spalio 3 d. Kaune. Jos muzikinė kelionė prasidėjo 9-ajame dešimtmetyje, kai ji debiutavo kaip solistė ir greitai tapo viena populiariausių Lietuvos dainininkių. 1990-aisiais ji buvo vadinama „Lietuvos Madona“ dėl savo išskirtinio balso ir sceninio įvaizdžio.

Džordanos gyvenime buvo ir sunkių akimirkų. Ji atvirai kalbėjo apie priklausomybes ir asmenines kovas, tačiau sugebėjo iš jų pakilti ir sėkmingai tęsti savo muzikinę karjerą. Jos vyras Elegijus Strasevičius tapo ne tik jos gyvenimo partneriu, bet ir vadybininku, padėjusiu sugrąžinti ją į didžiąją sceną.

Pastaraisiais metais D. Butkutė surengė daugybę sėkmingų koncertų, išleido naujų kūrinių ir toliau išlaiko savo gerbėjų dėmesį. Jos koncertai visada pritraukia pilnas sales.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

