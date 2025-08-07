Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Libanas: per Izraelio smūgį šalies rytuose žuvo mažiausiai penki žmonės

2025-08-07 20:39 / šaltinis: BNS
2025-08-07 20:39

Libanas ketvirtadienį pranešė, kad per Izraelio smūgį šalies rytuose žuvo mažiausiai penki žmonės ir dar 10 buvo sužeisti. 

Įtampa tęsiasi: Izraelis smogė taikiniams Libane (nuotr. SCANPIX)

0

Tai naujausias Izraelio išpuolis šalyje, nepaisant lapkritį sudarytų paliaubų su „Hezbollah“ kovotojų grupuote.

„Per Izraelio smūgį Masnos pasienio perėjoje preliminariai žuvo penki žmonės, dar dešimt buvo sužeista“, – teigiama Libano sveikatos apsaugos ministerijos pranešime.

Oficialioji Nacionalinė naujienų agentūra (NNA) pranešė, kad išpuolio taikiniu tapo automobilis netoli sienos su Sirija kirtimo punkto.

Smūgis surengtas tuo metu, kai Libano vyriausybė ragina „Hezbollah“ nusiginkluoti, tačiau grupuotės lyderis žada nepasiduoti ir tvirtina, kad ginklų nesudės. 

Nuo lapkričio 27 dienos, kai buvo paskelbtos paliaubos, turėjusios užbaigti daugiau nei metus trukusius karo veiksmus, įskaitant du mėnesius trukusį visavertį karą, kuris smarkiai susilpnino „Hezbollah“, Izraelis reguliariai smogia Libanui, ypač pietuose.

Pagal paliaubų susitarimą, „Hezbollah“ turėjo atitraukti savo kovotojus į šiaurę nuo Litanio upės už maždaug 30 km nuo Izraelio sienos, kad Libano kariuomenė ir Jungtinių Tautų (JT) taikos palaikymo pajėgos būtų vienintelės šioje teritorijoje likusios ginkluotos pajėgos.

Izraelis savo ruožtu turėjo visiškai išvesti savo pajėgas, tačiau žydų valstybė nepatraukė savo karių iš penkių vietovių Pietų Libane, kurias laiko strategiškai svarbiomis.

