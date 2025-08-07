Kalendorius
Rugpjūčio 7 d., ketvirtadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Iranas sako palaikantis „Hezbollah“ po to, kai grupuotė atmetė Beiruto planą ją nuginkluoti

2025-08-07 07:00 / šaltinis: BNS
2025-08-07 07:00

Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi trečiadienį pareiškė, kad Iranas palaiko savo sąjungininkės „Hezbollah“ sprendimus po to, kai ši Libano kovotojų grupuotė atmetė Beiruto planą ją nuginkluoti. 

Libanas, „Hezbollah“ (nuotr. SCANPIX)

Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi trečiadienį pareiškė, kad Iranas palaiko savo sąjungininkės „Hezbollah“ sprendimus po to, kai ši Libano kovotojų grupuotė atmetė Beiruto planą ją nuginkluoti. 

REKLAMA
1

„Bet koks sprendimas šiuo klausimu galiausiai priklausys pačiai „Hezbollah“. Mes ją remiame iš tolo, bet nesikišame į jos sprendimus“, – per televiziją transliuotame interviu sakė A. Araghchi. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis pridūrė, kad grupuotė turi atsistatyti po praėjusių metų nesėkmių, patirtų po karo su Izraelio. 

REKLAMA
REKLAMA

Libano kovotojų grupuotė „Hezbollah“ trečiadienį pareiškė, kad į Beiruto sprendimą dėl nusiginklavimo žiūrės „taip, lyg jo nebūtų“.

REKLAMA

„Ministro pirmininko Nawafo Salamo vyriausybė padarė sunkią nuodėmę, priimdama sprendimą nuginkluoti Libaną“, – teigiama grupuotės pareiškime.

„Šis sprendimas kenkia Libano suverenitetui ir suteikia Izraeliui laisvę kištis į jo saugumą, geografiją, politiką ir būsimą egzistavimą. Todėl mes elgsimės su šiuo sprendimu taip, tarsi jo nebūtų“, – nurodoma jame.

REKLAMA
REKLAMA

Libano ministrų kabinetas antradienį pavedė kariuomenei parengti planą dėl „Hezbollah“ nuginklavimo iki metų pabaigos.

Šis keblus sprendimas buvo priimtas po didelio JAV spaudimo ir įgyvendinant lapkričio mėnesio paliaubas, kuriomis buvo siekiama nutraukti daugiau nei metus trukusius Izraelio ir kovotojų grupuotės „Hezbollah“ karo veiksmus, įskaitant du mėnesius trukusį plataus masto karą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Irano remiama grupuotė yra vienintelė, kuri pasiliko savo ginklus po 1975–1990 metų Libano pilietinio karo.

Pagal paliaubų sąlygas, vyriausybės institucijos, įskaitant kariuomenę ir vidaus saugumo pajėgas, turėtų turėti ginklų monopolį Libane.

Šią savaitę ministrų kabinetas tęs diskusijas dėl JAV pasiuntinio Tomo Barracko (Tomo Barako) pasiūlymo, kuriame pateikiamas „Hezbollah“ nusiginklavimo grafikas.

Libano valdžia teigia išardžiusi „Hezbollah“ karinę infrastruktūrą pietuose, netoli Izraelio sienos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų