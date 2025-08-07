Iranas sako palaikantis „Hezbollah“ po to, kai grupuotė atmetė Beiruto planą ją nuginkluoti

„Bet koks sprendimas šiuo klausimu galiausiai priklausys pačiai „Hezbollah“. Mes ją remiame iš tolo, bet nesikišame į jos sprendimus“, – per televiziją transliuotame interviu sakė A. Araghchi.
Jis pridūrė, kad grupuotė turi atsistatyti po praėjusių metų nesėkmių, patirtų po karo su Izraelio.
Libano kovotojų grupuotė „Hezbollah“ trečiadienį pareiškė, kad į Beiruto sprendimą dėl nusiginklavimo žiūrės „taip, lyg jo nebūtų“.
„Ministro pirmininko Nawafo Salamo vyriausybė padarė sunkią nuodėmę, priimdama sprendimą nuginkluoti Libaną“, – teigiama grupuotės pareiškime.
„Šis sprendimas kenkia Libano suverenitetui ir suteikia Izraeliui laisvę kištis į jo saugumą, geografiją, politiką ir būsimą egzistavimą. Todėl mes elgsimės su šiuo sprendimu taip, tarsi jo nebūtų“, – nurodoma jame.
Libano ministrų kabinetas antradienį pavedė kariuomenei parengti planą dėl „Hezbollah“ nuginklavimo iki metų pabaigos.
Šis keblus sprendimas buvo priimtas po didelio JAV spaudimo ir įgyvendinant lapkričio mėnesio paliaubas, kuriomis buvo siekiama nutraukti daugiau nei metus trukusius Izraelio ir kovotojų grupuotės „Hezbollah“ karo veiksmus, įskaitant du mėnesius trukusį plataus masto karą.
Irano remiama grupuotė yra vienintelė, kuri pasiliko savo ginklus po 1975–1990 metų Libano pilietinio karo.
Pagal paliaubų sąlygas, vyriausybės institucijos, įskaitant kariuomenę ir vidaus saugumo pajėgas, turėtų turėti ginklų monopolį Libane.
Šią savaitę ministrų kabinetas tęs diskusijas dėl JAV pasiuntinio Tomo Barracko (Tomo Barako) pasiūlymo, kuriame pateikiamas „Hezbollah“ nusiginklavimo grafikas.
Libano valdžia teigia išardžiusi „Hezbollah“ karinę infrastruktūrą pietuose, netoli Izraelio sienos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!