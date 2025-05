Sezono metu buvo parodytos net 19 laidų, kurias pasižiūrėjo 1,4 mln. žmonių. Projektas tapo ne tik žiūrimiausiu antradienių pramoginiu žaidimu, bet ir tokiu, kurį gausai stebėjo patys vaikai. Iš viso jį pasižiūrėjo net pusė Lietuvos 4-7 amžiaus vaikų!

Projektas neabejotinai pritraukė daugiausiai garsių Lietuvos šeimų. Iš viso laidose sudalyvavo 30 tėčių, 23 mamos, 4 seneliai ir net 58 vaikai. Ir nors žaidime visi siekė pergalės, kiekvienas garsios šeimos piniginis laimėjimas, kurį įsteigė lietuviškas tinklas „Norfa“, papildė ne jų pačių biudžetus, bet buvo skirtas kilniam tikslui – daugiau nei 22 metus gyvuojančiai „Išsipildymo akcijai“.

Projekte „Žvaigždžių žvaigždutės“ paaukota daugiau nei 30 tūkst. eurų sunkiai sergantiems vaikams

Tai – ilgametis TV3 žiniasklaidos grupės projektas, padedantis sunkiai sergantiems vaikams. Per visus šiuos metus Lietuvos žmonių dėka paramos projektas padėjo daugiau nei 400 sunkiai sergančių ligonių, prisidėjo prie daugiau nei 12 000 globojamų vaikų gyvenimo kokybės gerinimo ir atnaujino ne vieną dešimtį medikams reikalingos įrangos. O pernai paramos projektas net 152 žmones vos per vieną savaitgalį įkvėpė užpildyti „Donoro kortelę“, nors įprastai Nacionalinis transplantacijos biuras per parą sulaukia tik 6 žmonių sutikimų tapti donorais.

„Žvaigždžių žvaigždutėse“ surinktų lėšų dėka vaikams bus suteikta visa reikalinga pagalba: tinkamas gydymas, operacijos, reabilitacijos ir vaistai. O taip pat – medicininė įranga šalies ligoninėms, kuri padėtų spręsti ne vieno, o daugybės ligonių sveikatos problemas.

Antradieniais vykusiame projekte „Žvaigždžių žvaigždutės“ sužinojome, kuo gyvena garsios šeimos – kokie yra jų džiaugsmai ir rūpesčiai bei pagrindinės temos, ką vaikai galvoja apie savo garsius tėvus ir kokius komplimentus ne visuomet pasako garsiai. O taip pat – kokių taisyklių laikosi žinomi žmonės ir kaip randa būdų jas sulaužyti.

Vaikai praskleidė paslapties šydą ir į romantiškiausius tėvų tarpusavio poelgius bei įvardijo, kam gaminant pusryčius, pietus ar vakarienę dar reikėtų gerokai pasitempti. Negana to, sužinojome ne tik pagrindines vaikų auklėjimo taisyklės, kurių stengiasi laikytis tėvai, bet ir ką pačios atžalos patartų garsioms savo šeimoms.

Tačiau svarbiausia, jog supratome, kad garsūs Lietuvos žmonės namuose yra ne dainininkai, aktoriai, kulinarai ar daug pasiekusios sporto asmenybės, televizijos žvaigždės. Namuose jie – tik mamos ir tėčiai.