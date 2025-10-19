TOP3 Zodiako ženklai – potencialūs serijiniai žudikai: nuo jų bėkite ir neatsisukite

Portalas bustle.com sudarė trejetuką Zodiako ženklų, kurie galėtų būti potencialiais serijiniais žudikais.
1. Dvyniai
Dvyniai aplinkinius traukia savo vidine charizma, o būtent tai – bene pagrindinis serijinių žudikų bruožas.
Dvyniai neretai vadinami tikrais sociopatais, todėl dažnai juose gyvena tarsi dvi asmenybės pusės. Šio Zodiako ženklo atstovai savyje laiko paslėpę didelę dalį emocijų, todėl laikui bėgant, jos ima ir prasiveržia.
2. Šaulys
Šauliai labiau už bet kurį kitą siekia nuotykių, ir nebūtinai jie visada turi būti tik teigiami.
Nors šio Zodiako ženklai neretai atrodo optimistiški ir itin atviri, neapsigaukite – savo tamsiausioje pusėje Šauliai gali tapti visiški bejausmiai egoistai.
3. Vandenis
Tikriausiai šiame sąraše atsidūręs šis Zodiako ženklas nesukėlė jums nuostabos.
Vandeniai žinomi kaip bene didžiausi egoistai iš visų astrologinių ženklų.
Žinoma, jie labiau nei bet kas kitas sugeba apsimesti itin gerais ir atvirais, tačiau Vandeniai turi polinkį į smurto protrūkį.
