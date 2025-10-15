Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Policija: Portugalijoje per užpuolimą peiliu žuvo amerikietis turistas

2025-10-15 15:27 / šaltinis: ELTA
2025-10-15 15:27

Trečiadienio rytą Portugalijoje per užpuolimą panaudojant peilį buvo nužudytas vienas amerikietis turistas, kitas buvo sunkiai sužeistas, pranešė policija. 

Žvakė BNS Foto

Trečiadienio rytą Portugalijoje per užpuolimą panaudojant peilį buvo nužudytas vienas amerikietis turistas, kitas buvo sunkiai sužeistas, pranešė policija. 

0

Išpuolis įvyko pajūrio kurorte Kaskaise, esančiame į vakarus nuo sostinės Lisabonos.

„Vienas iš turistų mirė įvykio vietoje, kitas patyrė sunkius veido ir rankos sužalojimus“, –sakė Portugalijos policijos atstovas. Žiniasklaida pranešė, kad išgyvenęs turistas buvo nuvežtas į ligoninę Lisabonoje. 

Trys įtariamieji pabėgo automobiliu ir kol kas nerasti. „Visiems savo pareigūnams išplatinome reikiamą informaciją įtariamiesiems surasti“, – pranešė policija.

