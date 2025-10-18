Ši jaunatis nepasigailės 2 Zodiako ženklų: nesakykite, kad Vaiva neįspėjo

Astrologė ir būrėja Vaiva Budraitytė pasakojo, kad jaunatis po ilgai trukusio įtempto periodo visus džiugiai nuteiks ir ragins dažniau būti lauke ir mėgautis aktyvia veikla.
„Numatomas labai geras ir smagus laikas“, – savaitės prognozėmis dalijosi ji.
Jaunatis – puikus laikas mokslams ir fizinei veiklai
Pirmiausia, V. Budraitytė papasakojo, kokios sritys jaunaties savaitę bus kupinos sėkmės. Pasak jos, besimokantys arba dirbantys su mokslo sritimi džiaugsis pagerėjusia veikla.
„Ypatingai gerai jausis žmonės, kurie mokosi, nes dabar labai palanki Merkurijaus padėtis. Tai reiškia, kad laikas bus šaunus, geras ir malonus mokslams.
Tad jeigu reiks kažką išmokti iki mėnesio pabaigos, imkitės to, mokykitės ir atsiskaitykite“, – ragino ji.
Taip pat, pasak jos, ne ką mažiau norėsis eiti į lauką, sportuoti, aktyviai leisti laiką. Pasak V. Budraitės, tai susiję su Marso padėtimi.
„Fizine prasme būsime ypatingai aktyvūs iki mėnesio pabaigos, nes Marsas yra labai geroje padėtyje su Saule, sudaro trigoną.
Tad sportininkai gali jaunaties pradžioje pasiekti gerų rezultatų“, – pranešė astrologė.
Per jaunatį prasidės meilės laikas
Būrėja taip pat aiškino, kad laikas bus labai malonus ir tiems, kurie jau turi poras arba jų dar tik ieško. Anot jos, Marsas taip pat suaktyvins seksualumą, tad visi jausimės kur kas patrauklesni.
„Seksualumas taip pat didėja, kyla pasitikėjimas savimi. Pakils ir seksualinis aktyvumas, tad tikrai eisite į pasimatymus, ieškosite antros pusės.
Nebus vienatvės, žmonės bus linkę būriuotis, eiti į renginius, vakarėlius. Morališkai jie jausis geriau“, – teigė ji.
Visgi V. Budraitytė pridūrė, kad vis dar reikėtų pasisaugoti ligų, daugiau dėmesio skirti sveikatos stiprinimui.
„Susirgimų vis tik dar reikėtų saugotis, pasistenkite stiprinti save. Nors susirgimų skaičius mažės, bet dar ne laikas atsipalaiduoti“, – sakė ji.
Įspėjo 2 Zodiako ženklus
Pokalbio pabaigoje V. Budraitytė palietė daugumą labiausiai dominantį klausimą – kuriems Zodiako ženklams per jaunatį seksis, o kurie šią savaitę turėtų išlikti ramesni?
Pasak jos, puikus laikas prognozuojamas keturiems Zodiako ženklams:
„Labai seksis Žuvims ir Mergelėms, o taip pat neblogai seksis Dvyniams ir Šauliams.“
Visgi, du Zodiako ženklai šią savaitę turėtų pasisaugoti ir nesivelti į konfliktus, stengtis išlikti ramiais.
„Skorpionams ir Jaučiams reiktų pasisaugoti, nes dabar jiems sudėtingesnis metas“, – teigė ji.