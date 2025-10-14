Skubiai įspėja 4 Zodiako ženklus: jums prasidėjo itin klastingas laikas

Naujienų portalo tv3.lt skaitytojams delčios astrologinę prognozę pateikė astrologė ir būrėja Vaiva Budraitytė.
Padidjęs aktyvumas
Pirmiausia, pašnekovė papasakojo apie tai, kad šiuo metu planetų pozicija rodo padidėjusį aktyvumą. Pasak jos, net ir tiems, kurie serga, jeigu bus noro pajudėti, tai padaryti naudinga, nes pasijus geriau.
„Bus didelis fizinis aktyvumas, tad jeigu prasčiau jausitės, bet norėsis daugiau pajudėti – taip ir padarykite“, – pranešė ji.
Vis tik ji taip pat įspėjo šią savaitę vengti įvairių drastiškų sveikatos gerinimo procedūrų. Anot jos, kol kas tam nėra tinkamas metas.
„Nesugalvokite daryti šią savaitę kokių nors sveikatos gerinimo procedūrų, nebent išeiti į lauką pasivaikščioti“, – sakė ji.
Laikas užbaigti pradėtus darbus
Taip pat V. Budraitytė atkreipė dėmesį į tai, kad delčia yra paleidimo metas. Dėl to pašnekovė ragino atsikratyti to, kas nebeteikia naudos.
„Mums prasidės toks pabaigos laikas. Per delčią reikia imtis visų darbų, kuriais norima atsikratyti, t. y. senų ir nenaudingų santykių, kažkokių projektų darbe.
Iš principo, visa, kas susiję su pabaigomis, šiuo metu gerai daryti. Tam šis periodas nuostabus“, – teigė ji.
Vis tik taip pat ji įspėjo, kad paleisti reiktų tik tai, kas jau tikrai nebenaudinga, mat norint susigrąžinti tai, ko buvo atsisakyta per delčią, gali būti sunku.
„Dar seksis žmonėms, kurie dirba individualiai, kurie nėra prisitaikę prie rutinos, prie kasdienybės“, – pridėjo ji.
Įspėjo 4 Zodiako ženklus
Pokalbio pabaigoje astrologė išskyrė Zodiako ženklus, kuriems numatoma palanki savaitė, o kuriems dar reiktų palaukti.
Pirmiausia ji pateikė tuos Zodiako ženklus, kuriems ši delčia atneš malonių potyrių.
„Neblogai bus Mergelėms, Žuvims, Liūtams, Vandeniams. Dvyniams ir Šauliams taip pat bus geras laikas dėl darbo ir įvairių veiklų, tad užbaiginėkite projektus, bus naudos“, – patarė ji.
O galiausiai ji prabilo apie tuos, kuriems delčia numatoma sudėtinga. Ji atskleidė, kad šiems ženklams reiktų būti atsargiems.
„Ožiaragiams, Vėžiams, Skorpionams ir Jaučiams reiktų pasisaugoti“, – užbaigė pokalbį ji.