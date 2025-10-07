Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

Prasidėjusi pilnatis nepasigailės 4 Zodiako ženklų: nesakykite, kad Vaiva neįspėjo

2025-10-07 10:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-07 10:50

Jeigu mėgstate stebėti dangaus kūnus, turbūt jau žinote, kad dabar danguje galima išvysti pilnatį. Prognozuojama, kad ši savaitė bus aktyvi, tačiau įspėjama pasisaugoti ligų.

Budraitytė įspėja: alkoholis dabar ypač pavojingas (tv3.lt fotomontažas)

Astrologė Vaiva Budraitytė pasidalijo savo įžvalgomis apie pilnatį su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Palankus laikas fizinei veiklai

Pirmiausia, pašnekovė papasakojo, kad pilnaties laiku ne vienam norėsis į savo gyvenimą papildyti fizine veikla.

Visa tai susiję su tam tikru astronominiu įvykiu – Marso trigono su Saule sudarymu.

„Pilnaties savaitė ypatinga tuo, kad jau bus prasidėjęs Marso trigonas su Saule, o tai reiškia, kad turėsime daugiau energijos, būsime seksualesni, norėsime suktis fizinėje plotmėje“, – sakė ji.

Dėl to pašnekovė pridėjo, kad visiems tiems, kurių gyvenimas yra stipriai susijęs su fizine veikla, šypsosis sėkmė.

„Šią savaitę taip pat visiems Zodiako ženklams palanku pradėti lankyti sporto salę.“

Didesnis dėmesys sveikatai

Tuomet astrologė V. Budraitytė prabilo apie tai, ko šią savaitę reikėtų pasisaugoti.

Ji pasakojo, kad pilnaties metu vertėtų pasaugoti savo sveikatą, pasistengti ją stiprinti, mat susirgimų skaičius pasiekė piką.

„Nuo spalio 6 dienos prasidėjo Veneros opozicijos su Saule pikas, dėl to gali dar labiau padidėti sergamumas, gali padaugėti traumų bei apsinuodijimų“, – sakė V. Budraitytė.

Nepaisant to, greitai pašnekovė ėmė raminti skaitytojus, nes, anot jos, pamažu einant pilnaties dienoms, mažės ir sergamumas.

„Per tą savaitę, nuo pirmos pilnaties dienos iki paskutinės, sergamumas jau sumažės“, – aiškino ji.

Perspėjo 4 Zodiako ženklus

Galiausiai V. Budraitytė prašneko apie Zodiako ženklus, kurie turėtų šiuo periodu pasisaugoti.

Pasak jos, viso yra keturi Zodiako ženklai, kuriems pilnatis bus sudėtingesnė. Iš pradžių ji prabilo apie pirmuosius du.

„Labai atsargios turi būti Svarstyklės ir Avinai. Jūs turite būti santūrus, nedarykite, ko nereikia, nesisvaiginkite, nepersivalgykite.“

Taip pat ji įvardijo dar du Zodiako ženklus, kuriems pilnatis bus sudėtingesnė.

„Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į Jaučių ir Skorpionų sveikatą, neturėtumėte piktnaudžiauti jokiomis medžiagomis, nes ši savaitė įtemptesnė.

Taip pat Jaučiai stengtis turėtų būti ramesni, nes bus didesnė konfliktų tikimybė“, – paaiškino ji.

Užknisot su savo įspėjimais
Užknisot su savo įspėjimais
2025-10-07 11:43
Koks debiliškas parašymas-""tik nesakykite,kad neįspėjo".Kam ir kodėl reikia tai sakyti?!
