TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Skelbia TOP3 sėkmingiausius spalio mėnesio Zodiako ženklus: jiems seksis viskas

2025-09-30 17:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-30 17:25

Atėjus spalio mėnesiui, rudens energija mus apgaubia naujomis spalvomis ir galimybėmis. Nors Visata neša tiek pakilimų, tiek išbandymų, astrologai išskiria tris Zodiako ženklus, kuriems šis mėnuo žada ypatingą sėkmę, palankias progas ir ženklius vidinius pokyčius.

Astrologija (pixabay.com nuotr.)

0

Paaiškėjo, kam spalio mėnesį astrologai žada laimę, skelbė parade.com.

Avinas – paleidimas, aiškumas ir nauja pradžia

Avinams šis mėnuo žymi vidinį išsivadavimą. Spalio 7 d. pilnatis įvyksta būtent Avino ženkle, pažymėdama chaotiško užtemimų sezono pabaigą. Tai puikus metas atsisveikinti su savęs ribojimu, sabotažu bei tais elgesio modeliais, kurie neleido jums būti pagrindiniu savo gyvenimo veikėju.

Spalio 22 d. Neptūnas pasitrauks iš Avino ir grįš į Žuvis – šis pokytis išsklaidys mintyse tvyrojusį miglą ir padės aiškiau matyti savo klaidas bei elgesio tendencijas. Nuo šiol sprendimai bus priimami su gilesne intuicija ir išmintimi, o pasitikėjimas savimi augs.

Svarstyklės – švytėjimas, žavesys ir socialinė sėkmė

Spalio 13 d. į tavo ženklą įžengia Venera – meilės, santykių ir traukos planeta. Ji suteikia tau išskirtinio žavesio, kuris pritrauks žmones, galimybes ir dėmesį. Vis dar tęsiantis Svarstyklių sezonui (kuris truks iki 23 d.), tu spinduliuoji patrauklumu ir diplomatiškumu. Jei nori kažko pasiekti – ar tai būtų darbas, romantiškas ryšys, ar palankumas iš aplinkinių – dabar pats metas veikti. Tavo žodžiai skambės įtikinamai, o flirtas gali atverti duris į naujus ryšius. Visata tau šypsosi – pasinaudok šiuo socialiai sėkmingu laikotarpiu.

Skorpionas – pasitikėjimas, galia ir dėmesio centras

Spalis – tai tavo metas spindėti. Visą mėnesį tavo ženkle vieši Marsas – planeta, kuri simbolizuoja veiklumą, drąsą ir troškimų siekimą. Ji suteikia tau ne tik jėgos, bet ir aiškų signalą kitiems, kad tu rimtai nusiteikęs.

Spalio 6 d. Merkurijus įeina į Skorpioną, padarydamas tave dar įtaigesniu, sumanesniu ir intelektualiai patraukliu. Pokalbiai klostysis tavo naudai, o tavo mintys įkvėps aplinkinius.

Galiausiai, spalio 23 d. prasidėjus Skorpiono sezonui, tu tapsi pagrindiniu veikėju – sulauksi dar daugiau dėmesio, įvertinimo ir apčiuopiamų rezultatų. Tai – tavo scena, o likęs pasaulis – tavo auditorija.

