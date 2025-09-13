Šiems Zodiako ženklams – įspėjimas: šiandien Jūsų žodžiai taps ginklu

Rugsėjo 13-osios horoskopas 12-ai Zodiako ženklų: diena, kai žodžiai tampa ginklu
Horoskopai
Avinas
Finansiniai klausimai šiandien gali kelti daugiau nerimo nei įprastai. Laikas būti atsargiems su pažadais ir vengti impulsyvių išlaidų. Sąžiningumas su savimi padės išlaikyti ramybę.
Jautis
Jausitės labiau matomi, bet kartu jautresni aplinkinių žodžiams. Pasistenkite išlaikyti savitvardą ir neįsivelti į konfliktus. Vidinė ramybė taps jūsų stipriausiu ginklu.
Dvyniai
Šiandien gali sustiprėti noras atsiriboti ir labiau pasikliauti savo intuicija. Aplinkiniai gali neteisingai suprasti jūsų žodžius. Rinkitės tylą vietoje ginčo.
Vėžys
Draugai ar kolektyvinės veiklos gali atnešti ir džiaugsmo, ir nesusipratimų. Pasitikėkite tik tais, kurie įrodė savo lojalumą. Laikas atsijoti tikrus ryšius nuo paviršutiniškų.
Liūtas
Karjeros srityje gali kilti įtampos su autoritetais ar vadovais. Svarbu išlikti profesionaliems, net jei kyla noras pasakyti daugiau, nei reikia. Kantrybė padės išsaugoti reputaciją.
Mergelė
Šiandien gali kilti stiprus noras ginčytis dėl savo tiesos. Pasistenkite labiau klausytis nei kalbėti. Žinios, kurias gausite gali praplėsti jūsų požiūrį.
Svarstyklės
Finansiniai ar bendri ištekliai taps aktualūs, bet kartu kels emocijų bangas. Nepasiduokite spaudimui priimti greitus sprendimus. Geriau ramiai apgalvoti, nei vėliau gailėtis.
Skorpionas
Santykiuose šiandien gali kilti daugiau aštrumo nei įprastai. Jei norite išsaugoti harmoniją, pasistenkite rinktis švelnesnius žodžius. Atvirumas be kaltinimų padės suartėti.
Šaulys
Kasdieniai darbai gali atrodyti sunkesni dėl kitų įtakos. Nepasiduokite kritikai ir stenkitės išlikti nuoseklūs. Tvarka jūsų dienoje leis nusiraminti.
Ožiaragis
Širdies reikalai gali atnešti staigių nuotaikų svyravimų. Pasistenkite nepervertinti situacijų ir neprarasti humoro jausmo. Kūryba ar žaidimai padės išsklaidyti įtampą.
Vandenis
Šiandien namų aplinkoje gali kilti nesusipratimų. Pasistenkite kalbėti ramiai ir nesivelti į ginčus dėl smulkmenų. Jūsų ramus tonas padės sukurti taiką.
Žuvys
Bendravimas gali tapti tikru iššūkiu, nes žodžiai bus lengvai iškraipomi. Venkite apkalbų ar tuščių pažadų. Aiškumas ir paprastumas šiandien geriausia taktika.
Horoskopą parengė Egidijus Gubinas.
Naujasis tv3.lt kalendorius: čia rasite dienos horoskopą, orus, vardadienius. Išbandykite!