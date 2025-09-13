Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

Šiems Zodiako ženklams – įspėjimas: šiandien Jūsų žodžiai taps ginklu

2025-09-13 07:55 / šaltinis: ELTA
2025-09-13 07:55

Šiandien verta susitelkti į kasdienius darbus ir rutininę veiklą, nes naujų projektų pradžia neatneštų laukiamų rezultatų. Konkurencijos ar derybų metu svarbiausia bus ramybė ir gebėjimas kontroliuoti emocijas. Žodžiai turės ypatingą svorį, todėl stebėkite, ką ir kaip sakote, venkite melo ar skubotų pažadų. Tai diena, kai sąžiningumas ir savitvarda taps tikruoju stiprybės pagrindu.

Horoskopai (nuotr. 123rf.com)

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rugsėjo 13-osios horoskopas 12-ai Zodiako ženklų: diena, kai žodžiai tampa ginklu

Avinas

Finansiniai klausimai šiandien gali kelti daugiau nerimo nei įprastai. Laikas būti atsargiems su pažadais ir vengti impulsyvių išlaidų. Sąžiningumas su savimi padės išlaikyti ramybę.

Jautis

Jausitės labiau matomi, bet kartu jautresni aplinkinių žodžiams. Pasistenkite išlaikyti savitvardą ir neįsivelti į konfliktus. Vidinė ramybė taps jūsų stipriausiu ginklu.

Dvyniai

Šiandien gali sustiprėti noras atsiriboti ir labiau pasikliauti savo intuicija. Aplinkiniai gali neteisingai suprasti jūsų žodžius. Rinkitės tylą vietoje ginčo.

Vėžys

Draugai ar kolektyvinės veiklos gali atnešti ir džiaugsmo, ir nesusipratimų. Pasitikėkite tik tais, kurie įrodė savo lojalumą. Laikas atsijoti tikrus ryšius nuo paviršutiniškų.

Liūtas

Karjeros srityje gali kilti įtampos su autoritetais ar vadovais. Svarbu išlikti profesionaliems, net jei kyla noras pasakyti daugiau, nei reikia. Kantrybė padės išsaugoti reputaciją.

Mergelė

Šiandien gali kilti stiprus noras ginčytis dėl savo tiesos. Pasistenkite labiau klausytis nei kalbėti. Žinios, kurias gausite gali praplėsti jūsų požiūrį.

Svarstyklės

Finansiniai ar bendri ištekliai taps aktualūs, bet kartu kels emocijų bangas. Nepasiduokite spaudimui priimti greitus sprendimus. Geriau ramiai apgalvoti, nei vėliau gailėtis.

Skorpionas

Santykiuose šiandien gali kilti daugiau aštrumo nei įprastai. Jei norite išsaugoti harmoniją, pasistenkite rinktis švelnesnius žodžius. Atvirumas be kaltinimų padės suartėti.

Šaulys

Kasdieniai darbai gali atrodyti sunkesni dėl kitų įtakos. Nepasiduokite kritikai ir stenkitės išlikti nuoseklūs. Tvarka jūsų dienoje leis nusiraminti.

Ožiaragis

Širdies reikalai gali atnešti staigių nuotaikų svyravimų. Pasistenkite nepervertinti situacijų ir neprarasti humoro jausmo. Kūryba ar žaidimai padės išsklaidyti įtampą.

Vandenis

Šiandien namų aplinkoje gali kilti nesusipratimų. Pasistenkite kalbėti ramiai ir nesivelti į ginčus dėl smulkmenų. Jūsų ramus tonas padės sukurti taiką.

Žuvys

Bendravimas gali tapti tikru iššūkiu, nes žodžiai bus lengvai iškraipomi. Venkite apkalbų ar tuščių pažadų. Aiškumas ir paprastumas šiandien geriausia taktika.

Horoskopą parengė Egidijus Gubinas. 

Naujasis tv3.lt kalendorius: čia rasite dienos horoskopą, orus, vardadienius. Išbandykite!

