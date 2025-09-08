Prasidėjo viena sunkiausių pilnačių: 2 Zodiako ženklams – skubus įspėjimas

Astrologė ir būrėja Vaiva Budraitytė naujienų portalo tv3.lt skaitytojams papasakojo, ko tikėtis iš šios savaitės.
Pasak pašnekovės, vertėtų šiam laikui nusiteikti, nes jis nusimato ypatingai sunkus.
Prognozuoja sudėtingą laiką
Pašnekovė atskleidė, kad nors šiuo metu Mėnulio užtemimas jau pasibaigęs, tačiau prasidėjo vadinamojo „užtemimų koridoriaus“ laikas.
Tai – laikas tarp Mėnulio ir Saulės užtemimų, kuris visuomet būna pakankamai sudėtingas.
„Rugsėjo 13 diena vadinama sunkiausia šių metų diena, tad vertėtų ypatingai pasisaugoti“, – sudėtingiausią savaitės ir šių metų dieną įvardijo astrologė.
Anot pašnekovės, netgi sunku apie šią savaitę pateikti gerų žinių, nes ne vienam taps sunku susikaupti, gali kankinti nerimas, o streso nebus galima išvengti.
Ji patarė pasistengti susikaupti ir šio laikotarpio per daug į širdį neimti, nes jis praeis.
„Kadangi tai yra sunkiausias metų mėnuo, sunkesnis net už kovą, tai gali išlįsti visokios paslaptys, būti kažkokie konfliktai.
Vaikai tegul per daug nenusimena, kad negali mokytis, susikaupti, nes Merkurijaus padėtis nekokia, į galvą niekas nelįs. Po 22 dienos jau bus lengviau“, – informavo ji.
Šį laikotarpį, anot astrologės, patariama praleisti namuose, ramybėje. Taip pat verta vengti alkoholio bei pasilinksminimų.
Išskirtinis perspėjimas 2 Zodiako ženklams
Pokalbio metu pašnekovė taip pat pateikė du Zodiako ženklus, kuriems ši savaitė yra numatoma kritinė.
Pasak jos, šių ženklų ašis yra ta pati, dėl to pilnaties laikas ir Mėnulio užtemimas juos paveiks labiausiai.
„Šis laikas bus sudėtingiausias Žuvims ir Mergelėms. Joms vertėtų pasisaugoti“, – pranešė ji.