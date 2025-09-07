Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

Iš Naglio Šulijos – žinia 3 Zodiako ženklams: nusišypsos milžiniška sėkmė

2025-09-07 20:20 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-07 20:20

Trokštate sužinoti, kas jūsų laukia šią savaitę? Laidoje „Tavo horoskopai su Nagliu Šulija“ astrologas atskleidė, ką kiekvienam Zodiako ženklui šią savaitę žada žvaigždės.

Trokštate sužinoti, kas jūsų laukia šią savaitę? Laidoje „Tavo horoskopai su Nagliu Šulija“ astrologas atskleidė, ką kiekvienam Zodiako ženklui šią savaitę žada žvaigždės.

Prieš kelias valandas buvo Mėnulio Pilnatis – dabar kurį laiką būsime jautresni ir emocingesni. Geroji žinia – netrukus tai praeis.

Iš tiesų Saulė dabar keliauja Mergelės Zodiako ženklu, todėl bendras fonas bus būdingas Mergelės ženklui – mes patys būsime kruopštesni, tikslesni ir atidesni visokioms smulkmenoms, o įsipareigojimus vykdysime įdėmiau ir nuosekliau nei įprasta.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Saulei labai padės Mergelės ženklo valdovas Merkurijus, kuris dabar irgi keliaus Mergelės Ženklu. Jis bus labai arti prie Saulės, stengsis ją pralenkti, dėl to bus jos spinduliuose „sudegęs“ ir dėl šios priežasties padės, palaikys tuos darbus, kurie yra jau gerai žinomi, įprasti. Kita vertus, genialumo ar bent jau išradingumo žybtelėjimai, ypač savaitės pabaigoje, irgi galimi.

Gražuolė Venera vis dar keliauja Liūto ženklu, yra ryški, linkusi savo grožį skleisti nesikuklindama, dėl to palaikys ir tuos, kurie savo jausmus rodo nesidrovėdami, ir tuos, kurie stengiasi, kad visų mūsų gyvenimas būtų gražesnis ir įdomesnis.

Kariūnas Marsas vis dar keliauja Svarstyklių ženklu, dėl to nėra nei aktyvus, nei karingas, dėl to ir mūšių laukuose kokių nors esminių permainų tikriausiai nematysime, o bet kokie konfliktai kaip tokie vargu ar vyks intensyviai. Kita vertus, Marsas pamažu, tačiau nesulaikomai artėja prie Skorpiono ženklo, įžengęs į kurį jis taps ir labai veiklus, ir labai kandus, ir visai negailestingas. Nutiks tai rugsėjo 22 dieną – neilgai liko laukti.

Avinas

Būsite linkę viską daryti kruopščiai, atidžiai ir pareigingai. Labai geras metas rūpintis sveikatos bei sveikatingumo reikalais – ir savais, ir svetimais, aiškintis, ką daryti, kad sveikatos, sveikatingumo būtų dar daugiau. Taip pat ši savaitė atneš daug pramogų ir galimybių smagiai pasilinksminti. Tikėtina, kad asmeniniai jausmai bei asmeninis gyvenimas šiuo metu irgi klestės.

Jautis

Tikrai nestigs smagių, malonių aplinkybių ir galimybių nuveikti ką mielo bei smagaus. Puikus metas pradėti rudens renginių ciklą. Taip pat dabar labai palankus metas energingai ir veikliai rūpintis sveikatos bei sveikatingumo reikalais. Tikėtina, kad bus ir veiklos namie – tęsiasi puikus metas siekti, kad namie būtų dar jaukiau, dar gražiau, o namiškiai – dar laimingesni.

Dvyniai

Turbūt daugiausia laiko, dėmesio ir pastangų bus skirta namų bei šeimos reikalams. Tai geras laikas stengtis, kad namie viskas būtų taip, kaip turi būti, o namiškiai pareigingai atliktų tai, ką turi atlikti. Taip pat ši savaitė atneš daug smagaus bendravimo – ir su senais draugais, ir su naujais pažįstamais, tai puikus laikas plėsti kultūrinį akiratį. Patiks sportinio stiliaus pramogos.

Vėžys

Tikėtina, ši savaitė atneš daug bendravimo – ir dalykinėmis temomis, ir visomis kitomis taip pat. Labai geras metas trumpoms kelionėms ir išvykoms, pirmiausia tokioms, kurios skatina plėsti akiratį svarbiose jums srityse. Taip pat šią savaitę lydės sėkmė tvarkant piniginius reikalus – čia tikėtina nemenka sėkmė. Patiks judėti, ypač važiuoti greitai, bet saugiai.

Liūtas

Būsite atsipalaidavę, jausmingi ir spinduliuosite nepakartojamą asmeninį žavesį. Sėkmė ir įkvėpimas lydės tuos, kurių veikla susijusi su grožio bei pramogų kūrimu. Žinoma, kai tokia būsena, asmeninis gyvenimas irgi klestės. Taip pat ši savaitė labai palanki atidžiai ir dėmesingai rūpintis piniginiais reikalais – šioje srityje tikėtina nemenka sėkmė.

Mergelė

Būsite energingi, veiklūs ir kūrybiški, dėl to labai gerai seksis tie darbai ir ta veikla, kurios imsitės ir kurią prižiūrėsite patys, asmeniškai, niekieno neįtakojami. Akivaizdu, ko besiimtumėte, nuveikti pavyks išties nemažai. Sėkmė lydės piniginiuose reikaluose – greiti, drąsūs veiksmai šioje srityje netruks atnešti apčiuopiamos naudos.

Svarstyklės

Būsite energingi, veiklūs, linkę prie tikslo žengti tiesiai, nesidairant į šalis ir nebijant kam nors užlipti ant kojos. Žinoma, kai tokia vidinė būsena, didžiausia sėkmė lydės tuomet, kai visų darbų imsitės patys. Labai gerai seksis sportuojantiems – ir mėgėjiškai, ir profesionaliai. Smagių, malonių dalykų gali atnešti bendravimas su artimais draugais.

Skorpionas

Tikėtina, kad šią savaitę bus svarbi visokiausių formų kolektyvinė veikla: yra geras laikas susitikti su artimais draugais, aptarti visiems svarbius reikalus, nuveikti ką visiems mielo ir smagaus, taip pat tai geras laikas aptarti ateities darbus ir imtis bendros veiklos su kolegomis darbe. Sėkmė ir įkvėpimas lydės tuos, kurių veikla susijusi su grožio, patogumų arba pramogų kūrimu.

Šaulys

Tikėtina, kad bus nemažai darbų darbe arba profesijos srityje. Viską reikės daryti greitai ir tiksliai taip, kaip reikia, tačiau jums tikrai nestigs energijos ir kūrybiškumo, todėl su visomis užduotimis susitvarkysite lengvai ir žaismingai. Taip pat ši savaitė labai palanki puikiai, smagiai rudens kelionei. Tikėtina, kad smagios bendros veiklos pasiūlys artimi draugai.

Ožiaragis

Nemažai darbų, visokios veiklos gali būti darbe arba profesijos srityje. Viską reikės daryti greitai ir tiksliai taip, kaip reikia, bet energijos ir tinkamo nusiteikimo tikrai nestigs, dėl to su visomis užduotimis susitvarkysite greitai ir taip, kaip reikia. Labai geras metas rudens kelionėms – pavyktų ir pailsėti, ir smagiai pajudėti, ir puikių įspūdžių pasisemti.

Vandenis

Ši savaitė – puikus laikas palaikyti ir puoselėti asmeninius, taip pat ir romantinius santykius su svarbiais jums žmonėmis arba su vienu žmogumi. Galimos ir naujos malonios pažintys, kurios gali virsti ilgalaikiu ryšiu. Neblogas metas ir kai kuriems piniginiams reikalams tvarkyti. Taip pat dabar puikiai sektųsi kelionė, ypač tokia, kuri skatina smagiai pajudėti, tačiau atsilygina smagiais nuotykiais.

Žuvys

Dabar svarbiausia bus ne jūsų nuomonė arba požiūris, o kita pusė – išorinės aplinkybės arba kito asmens nuomonė. Ta ana pusė gali būti ganėtinai veikli, linkusi dominuoti, tačiau tikrai nebus piktybinė, todėl bendradarbiauti būtų daug išmintingiau ir produktyviau nei grumtis arba konkuruoti. Taip pat ši savaitė – puikus laikas rūpintis sveikatos reikalais, nebūtinai vien savais.

Naglio Šulijos horoskopas (nuotr. 123rf.com)
1 Zodiako ženklas – rugsėjo valdovas: Naglis Šulija atskleidė, kas jis (1)
Naglio Šulijos horoskopas (tv3.lt fotomontažas)
Naglis Šulija skubiai įspėja 1 Zodiako ženklą: ruoškitės
Naujausias Naglio Šulijos horoskopas (nuotr. Eimanto Genio, 123rf.com)
Naglis Šulija kreipiasi į 1 Zodiako ženklą: sulauksite piniginės sėkmės (4)
Naujausias Naglio Šulijos horoskopas (nuotr. Julius Kalinskas/BNS, 123rf.com)
Iš Naglio Šulijos – žinia 4 Zodiako ženklams: aplankys milžiniška sėkmė (12)
