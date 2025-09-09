Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

Įspėjimas šiems Zodiako ženklams: tai geriausias laikas veikti drąsiai

2025-09-09 08:15 / šaltinis: ELTA
2025-09-09 08:15

Šiandien ypač palanku imtis aktyvios veiklos, priimti svarbius sprendimus ir nepalikti nieko užmarštyje. Sportas, tvarkymasis ar net išvaizdos pokyčiai suteiks naujos energijos ir pasitikėjimo. Tai tinkamas metas pradėti projektus ar leistis į keliones. Ritualai, pažadai ir net maži pokyčiai šiandien įgaus ilgalaikę vertę.

Astrologija (nuotr. 123rf.com)

Šiandien ypač palanku imtis aktyvios veiklos, priimti svarbius sprendimus ir nepalikti nieko užmarštyje. Sportas, tvarkymasis ar net išvaizdos pokyčiai suteiks naujos energijos ir pasitikėjimo. Tai tinkamas metas pradėti projektus ar leistis į keliones. Ritualai, pažadai ir net maži pokyčiai šiandien įgaus ilgalaikę vertę.

0

AVINAS

Ryte gali jaustis lyg reikėtų sulėtinti žingsnį ir atidžiau įsiklausyti į save. Vėliau diena suteiks energijos proveržį ir norą veikti drąsiai. Tai metas, kai intuicija jungiasi su ryžtu.

JAUTIS

Pirmoje dienos pusėje svarbios bus draugystės ir bendravimas su bendraminčiais. Popiet pasijusite pavargę ir ieškosite daugiau tylos. Vakare ramybė taps jūsų stiprybe.

DVYNIAI

Iš ryto dėmesį pritrauks karjera ir noras pasiekti daugiau. Dienai įsibėgėjus jausite poreikį atsitraukti ir pailsėti nuo atsakomybių. Tai padės susigrąžinti vidinę pusiausvyrą.

VĖŽYS 

Rytą lydės noras mokytis, keliauti ar tiesiog plėsti akiratį. Popietos metu užsinorėsite būti matomi ir pripažinti už savo pastangas. Ši diena skatins siekti platesnės perspektyvos.

LIŪTAS

Pirmoje dienos pusėje atsiras poreikis gilintis į vidinius klausimus ir permainas. Vėliau labiau rūpės naujos patirtys ir noras atrasti naujus kelius. Ši diena skatins ieškoti atsakymų tiek viduje, tiek išorėje.

MERGELĖ

Ryte labiau jausite poreikį artumui ir glaudesniems santykiams. Popiet labiau išryškės noras pasitraukti į vidinę erdvę. Ši diena leis geriau suvokti, kur esate santykiuose.

SVARSTYKLĖS

Pirmoje dienos pusėje darbiniai reikalai užims pagrindinę vietą. Vėliau labiau rūpės santykiai ir artimųjų nuomonė. Tai tinkama diena ieškoti balanso tarp darbo ir asmeninių ryšių.

SKORPIONAS

Rytą lydės įkvėpimas kūrybai ir noras pasimėgauti gyvenimo spalvomis. Popiet susitelksite į kasdienę rutiną ir tvarką. Diena skatins suderinti malonumą su pareigomis.

ŠAULYS

Ryte svarbiau bus šeimos ir namų klausimai. Vėliau pasijusite labiau kūrybiški ir pasiruošę dalintis gera nuotaika. Ši diena tinkama tiek ramybei, tiek žaidimams.

OŽIARAGIS

Dienos pradžia bus kupina bendravimo ir idėjų mainų. Popiet labiau rūpės namai bei artimųjų poreikiai. Tai metas, kai žodžiai susijungs su darbais.

VANDENIS

Rytą dėmesį pritrauks finansai ir saugumo klausimai. Dienai einant į pabaigą, labiau rūpės bendravimas ir naujų žinių paieškos. Tai gera diena įvertinti savo vertybes ir pasidalyti mintimis.

ŽUVYS

Ryte jausite stipresnį ryšį su savimi ir savo norais. Popiet užsinorėsite išreikšti drąsą ir parodyti, kas esate. Tai metas pereiti iš svajonių į veiksmus.

