Kalendorius
Rugsėjo 28 d., sekmadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

TOP3 Zodiako ženklai – 2026 metų turčiai: pinigų net nereikės skaičiuoti

2025-09-28 13:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-28 13:30

Tikriausiai sutiksite, kad visi svajoja apie patogų ir be finansinių sunkumų gyvenimą. Būtent 2026-aisiais metais kai kurie Zodiako ženklai sulauks itin palankios finansinės sėkmės ir mėgausis turtais. Sužinokite, ar esate tarp jų, žinoma, jeigu tikite.

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. Shutterstock.com)

Tikriausiai sutiksite, kad visi svajoja apie patogų ir be finansinių sunkumų gyvenimą. Būtent 2026-aisiais metais kai kurie Zodiako ženklai sulauks itin palankios finansinės sėkmės ir mėgausis turtais. Sužinokite, ar esate tarp jų, žinoma, jeigu tikite.

REKLAMA
0

Portalas diamondsubliminals.com sudarė trejetuką Zodiako ženklų, kuriems ateinantys metai atneš neįtikėtinos finansinės sėkmės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pagal 2026 metų astrologines prognozes, šie trys Zodiako ženklai yra laikomi turtingiausiais, nes jų finansinė padėtis žada būti itin palanki:

REKLAMA
REKLAMA

Jautis 

Jautis, valdomas Veneros, jau natūraliai siekia komforto, grožio ir finansinio stabilumo. 2026 m. Jupiterio tranzitas per Jaučio ženklą išplės jų galimybes uždirbti pinigus įvairiose srityse. Jautiams pasiseks nekilnojamojo turto, prabangos prekių ir ilgalaikių investicijų srityse. Jie atras finansines galimybes greičiau nei bet kada anksčiau, ypač pasyvaus pajamų gavimo ir materialinių investicijų srityse.

REKLAMA

Ožiaragis 

Ožiaragis, valdomas Saturno, natūraliai siekia ilgalaikės gerovės. 2026 m., kai Saturnas stabilizuosis Žuvyse, Ožiaragiai galės paversti strategines idėjas pelningomis realybėmis. Ožiaragiai, dirbantys technologijų, konsultacijų, valdžios ar nekilnojamojo turto srityse, gali tikėtis didelių grąžų ir galbūt net viešo pripažinimo už savo pastangas. 

REKLAMA
REKLAMA

Liūtas 

Liūtai, būdami charizmatiški ir drąsūs, 2026 m. pasinaudos Jupiterio įtaka Dvyniuose, kad išplėstų savo buvimą žiniasklaidoje, pramogų ir skaitmeninėse industrijose. Su savo natūraliu magnetizmu Liūtai pritrauks aukštai apmokamus klientus, rėmėjus ar auditorijas. Nesvarbu, ar tai būtų turinio kūrimas, prabangos prekių ženklų kūrimas ar mados linijos pradžia, Liūtai šiais metais pavers dėmesį į pajamas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų